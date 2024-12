„Raus aus dem Frust-Job!“ Buch ist Amazon Bestseller

In 24 Stunden in drei Kategorien auf Platz 1 – Autoren Michaela Lang und Oliver Fritsch treffen mit neuem Buch, um beruflich Sinn zu finden, den Nerv der Zeit

[Waldkirch, 18. Dezember 2024]

Das kürzlich veröffentlichte Buch „Raus aus dem Frust-Job! In 6 Schritten beruflich Sinn finden“ von Michaela Lang und Oliver Fritsch hat innerhalb von nur 24 Stunden den Bestsellerstatus in drei Amazon-Kategorien erreicht. Dieses bemerkenswerte Debüt unterstreicht die Relevanz des Themas und den dringenden Bedarf an Orientierung für Berufstätige, die nach Sinn und Erfüllung in ihrer Arbeit suchen.

Aktuelle Studien bestätigen den Bedarf

Aktuelle Studien zeigen, dass die Arbeitszufriedenheit in Deutschland stark gesunken ist. Laut dem Gallup-Bericht „State of the Global Workplace 2024“ fühlen sich nur noch 45 Prozent der deutschen Beschäftigten zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft, was einen Rückgang von acht Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Zudem bleibt das Stresslevel mit 41 Prozent auf einem hohen Niveau.

Besonders betroffen ist die Generation Z. Mehr als 50 Prozent der unter 25-jährigen Erwerbstätigen sind bereit, ihren Job zu kündigen, wenn er sie unglücklich macht. Dies zeigt eine zunehmende Frustration und hohe Erwartungen an den Arbeitsplatz und Arbeitgeber.

Ein Buch zur richtigen Zeit

Die Autoren kombinieren fundierte Methoden der Persönlichkeitsentwicklung mit praxisnahen Übungen in einem 6-Schritte Prozess, um den Lesern einen klaren Weg aus der beruflichen Unzufriedenheit zu weisen. Ein Rezensent schreibt: „Raus aus dem Frust-Job! ist tatsächlich ein Buch, das das Leben verändern kann. Und es ist erfreulicherweise ganz „anders“ als die Vielzahl an Büchern und Ratgebern, die uns sagen, was der richtige Weg für uns wäre.“

Über die Autoren:

Oliver Fritsch und Michaela Lang sind die Gründer von Denkzeuge®, einem SaaS Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Tools und Methoden zur Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung spezialisiert hat. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen sie Coaches dabei, ihre beruflichen und persönlichen Ziele zu erreichen.

Verfügbarkeit

„Raus aus dem Frust-Job! In 6 Schritten beruflich Sinn finden“ ist ab sofort als Taschenbuch und E-Book exklusiv auf Amazon erhältlich. ( ISBN: 979-8303376977)

Die Denkzeuge GmbH aus Waldkirch ist Pionier im Bereich digitaler Coaching-Lösungen. Mit Pocketcoach®, der führenden SaaS-basierten Coachingtool-Plattform, bietet das Unternehmen innovative, kognitive Werkzeuge für die persönliche Weiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung und strategische Business-Prozesse. Die Plattform kombiniert digitale Analyse- und Strategietools, um die Coachingindustrie nachhaltig zu transformieren.

Gegründet von Michaela Lang, FOCUS Top-Coach 2016, und Oliver Fritsch, unterstützt Denkzeuge® Coaches, Personalentwickler, Einzelpersonen und Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Tools, die auf Gehirnforschung, Verhaltenspsychologie und Gamedesign basieren. Mit über 50.000 Anwendungen weltweit ist Denkzeuge® ein Vorreiter in der digitalen Persönlichkeitsentwicklung.

