Ravensburger Rätselwelten zurück in den Köln Arcaden

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehren die Ravensburger Rätselwelten zurück in die Köln Arcaden. Vom 27. März bis 2. April 2026 erwartet die Besucher erneut ein interaktives Erlebnis rund um Spiel, Spannung und Knobelspaß.

Bereits im Rahmen des Jubiläumsprogramms wurden die Escape-Abenteuer von Ravensburger sehr gut angenommen und stießen auf positive Resonanz bei großen und kleinen Besuchern. Auch in diesem Jahr stehen wieder mehrere Escape Rooms bereit, die es zu lösen gilt. Wer die Herausforderungen meistert, hat die Chance auf attraktive Gewinne von Ravensburger.

Mit den Rätselwelten bieten die Köln Arcaden erneut ein besonderes Event für Familien, Freunde und alle, die Freude am gemeinsamen Rätseln haben – mitten im Herzen von Köln-Kalk.

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Kontakt

Köln Arcaden

Lea Soika

Kalker Hauptstrasse 55

51103 Köln

+49 (0) 221 99203100



https://www.koeln-arcaden.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.