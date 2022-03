RD Therapeutics und Rapid Dose Therapeutics nehmen am CEPI Global Pandemic Pre-paredness Summit teil und unterstützen die #100DaysMission

Analyse und Diskussion nadelfreier Impfungen wie QuickStrip™

BURLINGTON, Ontario – 8. März 2022- Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf Gesundheit und Wellness konzentriert und eine innovative, proprietäre Plattform für die orale Verabreichung von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln einsetzt, unterstützt zusammen mit seinem europäischen Partner RD Therapeutics die #100DaysMission.

Als geladener Gast nimmt Ailene Thiel, CEO von RD Therapeutics, am 7. und 8. März 2022 am Global Pandemic Preparedness Summit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) teil. Das Gipfeltreffen bringt weltweit führende Vertreter von Regierungen, internationalen Agenturen, Wissenschaft, Industrie, Philanthropie und Zivilgesellschaft zusammen, um den weltweiten ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken und wichtige Ressourcen zu mobilisieren, die für den 3,5 Milliarden Dollar schweren Pandemieplan der CEPI benötigt werden. Ziel ist es, eine gerechtere Reaktion auf künftige Pandemien zu gewährleisten.

Der Gipfel wird sich insbesondere mit der Frage befassen, wie auf die nächste „Krankheit X“ reagiert werden kann, indem innerhalb von 100 Tagen nach der Identifizierung eines neuen Erregers durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sichere, wirksame Impfstoffe (einschließlich nadelfreier Lösungen), Therapeutika und Diagnostika hergestellt werden, und wie die Welt ihre Fähigkeit verbessern kann, die Produktion von Impfstoffen in Zukunft zu steigern. Die #100DaysMission hat die Notwendigkeit erkannt, die Entwicklungszeiten für Impfstoffe zu verkürzen, um Leben zu retten und wirtschaftliche Schäden in Billionenhöhe zu vermeiden.

Gemeinsam setzen sich RD Therapeutics und Rapid Dose Therapeutics dafür ein, durch die Entwicklung einer temperatur- und feuchtigkeitsstabilen, oralen (d. h. nadelfreien) Verabreichungsplattform (QuickStrip™) für Impfstoffe einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Die QuickStrip-Impfstoffplattform soll die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen und die geografische Reichweite erhöhen, indem sie kostspielige und logistisch komplizierte Transport- und Lagerungsanforderungen in der Kühlkette eliminiert und gleichzeitig die mit Impfprogrammen verbundenen Gesundheitskosten senkt, da die Verabreichung durch medizinisches Fachpersonal entfällt.

Ailene Thiel, CEO von RD Therapeutics, sagte: „Wir haben uns verpflichtet, einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. In einem sehr großen Teil der Welt ist es derzeit schwierig, Therapien auf Nadelbasis zu erhalten und zu verteilen. Die orale Impfung über den bukkalen oder sublingualen Weg kann durch Selbstverabreichung erfolgen, vermeidet die komplexen Anforderungen an Kühlkettenlagerung und -transport, ist nicht invasiv und kann leicht an abgelegene Bevölkerungsgruppen geliefert werden. Als solches ist es gut positioniert, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in Entwicklungsländern zu decken – ein entscheidendes Element bei der Kontrolle oder Verhinderung einer globalen Pandemie.“

Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics, sagte: „Unsere QuickStrip-Technologie ist in Bezug auf eine Reihe kritischer Gesundheitsparameter vielversprechend, einschließlich des schnellen Wirkungseintritts und der verbesserten Bioverfügbarkeit. Wir sind dabei, die Technologie unseres Streifens mit anderen bereits existierenden pharmazeutischen und Impfstoffprodukten zu verbinden, um viele der derzeitigen Hindernisse für die weltweite Impfung zu beseitigen. Zu nennen sind insbesondere Nadeln, begrenzte Ressourcen des medizinischen Personals und Kühlketten. Wir sind stolz darauf, mit Ailene Thiel und ihrem Team zusammenzuarbeiten, wenn sie diese Woche auf dem Pandemic Preparedness Summit unsere Technologie der Weltöffentlichkeit vorstellt.“

