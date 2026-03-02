RE Handels GmbH wird zur Meier Trophy GmbH

Strategischer Schritt zur weiteren Professionalisierung und Internationalisierung der Marke Pokale Meier

Die bisher als RE Handels GmbH firmierende Gesellschaft tritt ab Ende 2025 unter dem neuen Namen Meier Trophy GmbH auf. Die Umbenennung markiert den nächsten logischen Schritt in der Weiterentwicklung und Internationalisierung der Marke Pokale Meier. Die frühere RE Handels GmbH, deren Name sich aus den Gründern Leopold Eißner und Johannes Rasch ableitet, bündelt mit der neuen Firmenbezeichnung Meier Trophy GmbH Markenauftritt, Onlinepräsenz und Produktportfolio unter einem klaren, international verständlichen Namen. Unter der Marke Pokale Meier betreibt das Unternehmen den gleichnamigen Onlineshop www.pokale-meier.de.

Die Marke Pokale Meier wurde 2018 aus einem lokalen Fachgeschäft übernommen und seitdem konsequent zu einem der führenden Produzenten von Pokalen, Medaillen und Awards in der DACH-Region ausgebaut. Produziert und versendet wird aus Dresden in Sachsen. Mit mittlerweile 15 Mitarbeitern sowie einem Netzwerk ausgewählter Spezial-Zulieferer zählt die Meier Trophy GmbH heute zu den größten Anbietern von Auszeichnungen auf dem deutschen Markt. Zu den Kernkompetenzen gehören neben Sportpokalen für Vereine und Verbände vor allem Business-Auszeichnungen aus Glas, Acryl, Holz und Metall.

Ein besonderes Highlight im Sortiment ist die eigene Award-Sparte „Impact Frames“. Dabei handelt es sich um Premium-Rahmen mit verschiedenen Material-Ebenen, die insbesondere für hochwertige Corporate Awards und Markeninszenierungen eingesetzt werden. Dieses Segment wird kontinuierlich weiterentwickelt, wie Gründer und Geschäftsführer Leopold Eißner erläutert:

„Mit der Meier Trophy GmbH schärfen wir unser Profil als moderner Produzent von Auszeichnungen und Premium-Awards. Unsere Impact Frames stehen exemplarisch dafür, wie wir Design, Materialkompetenz und Individualisierung verbinden. Die Umfirmierung ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Marke national wie international noch klarer zu positionieren.“

Für die kommenden Jahre plant die Meier Trophy GmbH den weiteren Ausbau der eigenen Produktion, die Erweiterung des Sortiments sowie die Einführung neuer KI-Features im Onlineshop, um Bestellprozesse, Personalisierung und Design noch effizienter und intuitiver zu gestalten. Gleichzeitig bekennt sich das Unternehmen klar zum Standort Deutschland und setzt weiterhin auf Produktion, Veredelung und Qualitätskontrolle in Dresden.

Die Meier Trophy GmbH mit Sitz in Dresden ist einer der führenden Anbieter von Pokalen, Medaillen und Awards in der DACH-Region. Unter der Marke Pokale Meier bietet das Unternehmen ein breites Sortiment an Sport- und Business-Auszeichnungen, von klassischen Pokalen für Vereine und Verbände bis hin zu hochwertigen Glas-, Acryl-, Holz- und Metall-Awards sowie der Premium-Linie „Impact Frames“. Mit einem Team von 15 Mitarbeitenden, moderner Produktionstechnik und ausgewählten Spezial-Zulieferern steht die Meier Trophy GmbH für Qualität, Verlässlichkeit und maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Auszeichnungen.

Kontakt

Meier Trophy GmbH

Leopold Eißner

Sagarder Weg 1

01109 Dresden

–



https://pokale-meier.de/

