realme präsentiert IoT-Roadmap 2025: Neue Earbuds und Smartwatch für ein vernetztes Lifestyle-Erlebnis

realme, die weltweit am schnellsten wachsende Smartphone-Marke, hat heute seine IoT-Produktstrategie für das Jahr 2025 vorgestellt. Im Fokus steht die gezielte Erweiterung des Angebots an kabellosen Earbuds und Smartwatches, um unterschiedlichen Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden – mit einer nahtlosen Integration in das bestehende realme Ökosystem.

Kabellose Kopfhörer: Neudefinition von Barrierefreiheit und Premium-Sound

realme wird 2025 mehrere neue Modelle auf den Markt bringen, die auf unterschiedliche Preisniveaus und Nutzerprofile zugeschnitten sind. Aufbauend auf dem erfolgreichen Launch der realme Buds Air7 – gemeinsam mit der 14 Pro-Serie – folgt im Mai die neue T200-Serie. Sie kombiniert einen attraktiven Einstiegspreis mit klarer Audioqualität, langer Akkulaufzeit und smarter Konnektivität. Ziel ist es, hochwertige TWS-Technologie für noch mehr Nutzer*innen zugänglich zu machen.

Im weiteren Jahresverlauf wird realme erweiterte Modelle der Air-Serie veröffentlichen – mit verbessertem Active Noise Cancelling, immersivem Spatial Audio und einem markanten Premium-Design für junge, urbane Zielgruppen. Ergänzend dazu bringt realme erstmals ein OWS-Modell (Open Wearable Stereo) auf den Markt – entwickelt für maximalen Tragekomfort und exzellenten Sound im offenen Format. Die neuen Audio-Produkte werden im Rahmen der nächsten Smartphone-Einführungen vorgestellt.

Smartwatches: Intelligente Begleitung für jeden Tag

Auch im Wearable-Segment erweitert realme sein Portfolio: Für 2025 ist eine neue Smartwatch geplant, die sich auf präzises Health- und Activity-Tracking fokussiert. Sie überzeugt durch eine starke Akkuleistung, zuverlässige Gesundheitsfunktionen und eine intuitive Smartphone-Anbindung – ideal für alle, die smarte Technologie nahtlos in ihren Alltag integrieren möchten.

realme lädt alle Nutzer*innen ein, sich in den kommenden Monaten über technische Details, Preise und Verfügbarkeiten zu informieren.

Über realme

realme ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das mit innovativen Produkten den Smartphone-Markt maßgeblich verändert hat. realme bietet eine breite Palette an Smartphones sowie Lifestyle-Geräten, die sich durch erstklassige Spezifikationen, hohe Qualität und wegweisendes Design auszeichnen und dabei Technologie für alle zugänglich machen. realme wurde im Jahr 2018 gegründet und ist heute eine der fünf führenden Smartphone-Marken in Europa. Die Marke wächst global am schnellsten und richtet sich besonders an junge Nutzer*innen, die hochwertige Technologie zu fairen Preisen suchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.realme.com

Kontakt

Rakos Group

Alexander Kastner

Frankfurter Str. 57

53773 Hennef

+49 (0) 2242 90 55 999



http://www.rakos-group.de

Bildquelle: @realme