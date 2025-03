REBA IMMOBILIEN AG erhält Exklusivmandat für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen

Schweizer Immobilienunternehmen REBA IMMOBILIEN AG erweitert sein Portfolio auf den polnischen Markt mit der Vermittlung von Nahversorgern

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), bekannt für ihre Expertise im Bereich Off-Market-Gewerbeimmobilien, gibt bekannt, dass sie ein exklusives Mandat für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen erhalten hat. Die Schweizer Immobiliengesellschaft, die mit Repräsentanzen in Deutschland tätig ist, stärkt damit ihre Präsenz auf dem polnischen Markt und bietet Immobilienbesitzern, Bestandshaltern, Bauträgern und Projektentwicklern wertvolle Unterstützung bei der Vermittlung von Nahversorgern in Polen.

Exklusivmandat für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen: Ein strategischer Schritt in den polnischen Markt

Im Rahmen dieses exklusiven Mandats wird die REBA IMMOBILIEN AG sowohl Bestandsimmobilien als auch Neubauten und Projektentwicklungen im Bereich der Vermittlung von Nahversorgern in Polen anbieten. Diese strategische Erweiterung ermöglicht es dem Unternehmen, sein Portfolio aus Gewerbeimmobilien auf dem polnischen Markt auszubauen und speziell für Nahversorger maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Der Fokus liegt auf einer diskreten und effektiven Vermittlung von Investoren, die an langfristigen Engagements in diesem Wachstumsmarkt interessiert sind.

„Mit dem exklusiven Mandat für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen gehen wir einen bedeutenden Schritt in unserer internationalen Expansion. Die Marktbedingungen in Polen bieten vielversprechende Potenziale, und wir freuen uns, unseren Kunden und Partner nun auch in diesem attraktiven Markt maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Unsere langjährige Erfahrung und unser persönliches Netzwerk im Bereich Off-Market-Gewerbeimmobilien sind ein entscheidender Vorteil, um die besten Investoren und Betreiber für Gewerbeimmobilien zu finden.“

Kaufinteressenten für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen können sich direkt bei der REBA IMMOBILIEN AG melden

Für Investoren und Kaufinteressenten, die an der Vermittlung von Nahversorgern in Polen interessiert sind, bietet die REBA IMMOBILIEN AG eine exklusive Gelegenheit, in den polnischen Markt einzutreten. Interessierte können sich direkt bei der REBA IMMOBILIEN AG melden, um mehr über die verfügbaren Objekte und Investitionsmöglichkeiten zu erfahren. Das Unternehmen bietet eine individuelle Beratung und unterstützt potenzielle Käufer bei der Auswahl der besten Immobilienangebote.

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen und Off-Market-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mit diesem Schritt erweitert die REBA IMMOBILIEN AG ihre Marktpräsenz und zeigt ihre Stärke als spezialisierter Gewerbeimmobilienmakler und Investmentmakler. Das Unternehmen hat sich als Experte für die Vermittlung von Nahversorgern in Polen sowie Investitionen in Bestandsimmobilien, Neubauten und Projektentwicklungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und nun auch in Polen etabliert. Besonders im Off-Market-Bereich ist die REBA IMMOBILIEN AG für ihre Diskretion und Expertise bekannt, die es ermöglicht, den besten Käufer oder Betreiber für Gewerbeimmobilien zu finden.

Nachhaltigkeit und Qualität im Bau: REBA IMMOBILIEN AG als Bauunternehmen und Projektentwickler

Neben der Vermittlung von Nahversorgern in Polen setzt die REBA IMMOBILIEN AG auch auf innovative und nachhaltige Bauprojekte. Als Bauträger und Projektentwickler kombiniert das Unternehmen Tradition mit modernen Ansätzen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Neubauten sowie Sanierungen. Die REBA IMMOBILIEN AG ist in diesem Bereich bekannt für ihre hohe Bauqualität und ihre Fähigkeit, Projekte nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein etabliertes Schweizer Unternehmen mit Repräsentanzen in Deutschland, das auf die Vermittlung von Nahversorgern in Polen sowie Off-Market-Gewerbeimmobilien und Investitionen spezialisiert ist. Das Unternehmen unterstützt Immobilienbesitzer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler mit umfassendem Know-how und einem internationalen Netzwerk. Neben der Vermittlung von Gewerbeimmobilien bietet die REBA IMMOBILIEN AG auch maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Immobilienentwicklung, Sanierung und dem Erwerb von Bestandsimmobilien.

