REBA IMMOBILIEN AG stattet REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen mit Solaranlagen aus

Photovoltaikanlagen: Nachhaltige Energieversorgung für Gewerbepark an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch ) stattet die Dächer des REBA Gewerbeparks Hann. Münden – Hedemünden mit leistungsstarken Photovoltaikanlagen aus. Damit setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für nachhaltige Energieversorgung und klimafreundliche Gewerbeentwicklung in Niedersachsen.

Die Solarausstattung ist Teil des umfassenden Energiekonzepts des Gewerbeparks. Ziel ist es, durch Eigenstromproduktion einen Großteil des Energiebedarfs der Büro-, Produktions- und Lagerflächen autark und umweltfreundlich zu decken. Überschüssig erzeugter Strom soll in das öffentliche Netz eingespeist oder für Elektromobilitätslösungen vor Ort genutzt werden.

Gewerbestandort mit flexiblem Nutzungskonzept in Niedersachsen

Der REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen befindet sich auf einem Grundstück an der Hans-Heiner-Müller-Allee direkt an der Bundesautobahn A7. Das Areal umfasst eine Fläche von 6.349,60 m² mit mehreren Gebäuden und Nutzungseinheiten, darunter:

– Büro mit Halle: ca. 235 m²

– Selfstorage-Bereich: ca. 1.120 m²

– Produktionshalle: ca. 350-600 m², mit Hochregallager, drei Einfahrten und einer Hallenhöhe von bis zu 15 m

Durch die Kombination aus Büroflächen, Selfstorage und Produktionshalle wurde ein flexibles Nutzungskonzept geschaffen, das auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen zugeschnitten ist.

Nachhaltigkeit als zentraler Bestandteil der Projektentwicklung in Niedersachsen

Mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf den Hallendächern unterstreicht die REBA IMMOBILIEN AG ihre Ausrichtung auf zukunftsfähige und nachhaltige Immobilienlösungen.

„Wir möchten mit dem REBA Gewerbepark in Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen ein modernes, energieeffizientes und ökologisch verantwortungsvolles Gewerbeareal schaffen, das regionale Unternehmen stärkt und einen Beitrag zur Energiewende leistet“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein erfahrener Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler mit Fokus auf Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen plant, entwickelt und realisiert Projekte im deutschsprachigen Raum mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Der REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen ist ein weiteres Beispiel für die konsequente Umsetzung dieser Unternehmensphilosophie.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

