Die REBA IMMOBILIEN AG, ein renommierter Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und dem Management von Immobilienprojekten, erweitert ihr Portfolio und steigt in den Self Storage Markt ein.

REBA IMMOBILIEN AG steigt in den Self Storage Markt in Deutschland ein

Als etabliertes Unternehmen, das für hochwertige Immobilienlösungen bekannt ist, reagiert die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen und sicheren Lagerflächen.

Mit ihrer Expertise in der Immobilienbranche und einem klaren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit wird das Unternehmen in ausgewählten Regionen, beginnend im Raum Hann. Münden in Niedersachsen, moderne Self Storage-Anlagen entwickeln und selbst betreiben.

Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Diversifikation der REBA IMMOBILIEN AG dar und unterstreicht das Bestreben, auch in zukunftsträchtigen Märkten erfolgreich tätig zu sein.

Strategische Expansion in Hessen und Niedersachsen in Deutschland

Im Fokus stehen zunächst die Regionen rund um Hann. Münden in Niedersachsen und Kassel in Hessen. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen Lagerlösungen und stärkt seine Präsenz in der Region.

Die Entscheidung, sich auf diese Region zu konzentrieren, basiert darauf, dass das Unternehmen bereits seit vielen Jahren mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft REBA IMMOBILIEN GmbH im Raum Kassel in Hessen tätig ist.

Kassel, als bedeutendes wirtschaftliches und kulturelles Zentrum in Nordhessen, sowie Hann. Münden, das mit seiner historischen Altstadt und attraktiven Lage im Dreiländereck von Hessen, Niedersachsen und Thüringen punktet, bieten ideale Voraussetzungen für die Etablierung von Self Storage-Anlagen. In beiden Städten wächst der Bedarf an zusätzlichen Stauraumoptionen und Lagermöglichkeiten für Unternehmen.

„Mit dem Einstieg in den Self Storage Markt in Deutschland setzen wir einen weiteren Schritt zur Erweiterung unseres Portfolios“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Markteintritt der REBA IMMOBILIEN AG im Self Storage Markt in Deutschland und zukünftige Pläne

Im niedersächsischen Hann. Münden ist bereits die erste Self-Storage-Anlage in Planung, die 2025 eröffnet werden soll. Die REBA IMMOBILIEN AG plant, in den kommenden Jahren weitere Städte in Hessen und Niedersachsen zu erschließen.

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

