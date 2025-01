REBA IMMOBILIEN AG sucht für Partner betreiberfreies Hotel im Speckgürtel von Berlin – Brandenburg zum Kauf

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) sucht aktiv nach Hotels zum Kauf im Speckgürtel von Berlin und Brandenburg. Das Unternehmen fokussiert sich auf betreiberfreie Hotelimmobilien und bevorzugt Objekte mit mindestens 50 Zimmern, idealerweise ab 100 Zimmern. Auch sanierungsbedürftige Hotels kommen in Betracht.

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, erklärt dazu: „Unser Hauptaugenmerk liegt auf Hotels ohne Betreiber, die zur Übernahme des Betriebes bereitstehen.“

REBA IMMOBILIEN AG sucht Hotel zum Kauf in Berlin – Brandenburg: Gesuchte Hoteltypen

Die REBA IMMOBILIEN AG sucht Bestandsobjekte aus verschiedenen Hotelkategorien im Raum Berlin und Brandenburg. Besonders im Fokus stehen:

– Etablierte innerstädtische Hotels

– Business-Hotels

– Hostels

– Longstay Apartments

– Boardinghäuser

Die Immobilien sollten die folgenden Kriterien erfüllen:

– Mindestens 50 Zimmer, bevorzugt ab 100 Zimmern

– Zustand: saniert, teilsaniert oder reine Sanierungsobjekte

– Objekte jeglichen Alters

– Kein Erbbaurecht

– Kein Teileigentum ohne absolute Stimmenmehrheit

Hotelankauf in Berlin und im Speckgürtel von Berlin und Brandenburg: Transaktionsform und Präferenzen

Die bevorzugte Transaktionsform für den Hotelankauf ist der Asset-Deal. Die REBA IMMOBILIEN AG sucht ausschließlich nach direkten Eigentümern, da der Ankauf direkt über den Partner erfolgt.

Unterlagen für den Hotelankauf:

Für die Prüfung von Angeboten benötigt die REBA IMMOBILIEN AG folgende Unterlagen:

– Fakten zum Objekt mit vollständiger postalischer Anschrift

– Aktuelle Fotos oder Ansichten des Objekts

– Flächenaufstellung und Grundrisse

Kontakt für Angebote zum Hotelkauf in Berlin – Brandenburg:

Eigentümer, die ein geeignetes Hotelobjekt zum Verkauf anbieten möchten, können ihre Angebote direkt per E-Mail an die Ankaufsabteilung der REBA IMMOBILIEN AG senden. Der Ankauf erfolgt ausschließlich direkt vom Eigentümer.

Weitere Informationen zur REBA IMMOBILIEN AG: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

