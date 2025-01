REBA IMMOBILIEN AG verstärkt Fokus auf Off Market Gewerbeimmobilien

Off Market Gewerbeimmobilien als Kernbereich der REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein bekanntes Unternehmen in der Immobilienbranche, intensiviert ihre Aktivitäten im Bereich der Off Market Investments und unterstreicht ihre Expertise im Bereich der Gewerbeimmobilien. Mit Repräsentanzen in Deutschland und der Schweiz agiert die REBA IMMOBILIEN AG als Immobilieninvestor, Bauträger und Investmentmakler und stärkt ihre Position als einer der etablierten Akteure im Markt.

Die REBA IMMOBILIEN AG fokussiert sich zunehmend auf Off Market Immobilien-Investments in Gewerbeimmobilien. Als Immobilieninvestor akquiriert das Unternehmen Immobilien für den eigenen Bestand sowie für Objektgesellschaften, Joint Venture-Partner und betreute Investitionsmandate. Dabei wird insbesondere Wert auf diskrete, maßgeschneiderte Lösungen gelegt, um exklusive Investitionsmöglichkeiten abseits des öffentlichen Marktes zu identifizieren und zu sichern.

Engagement im Hotelbereich: Joint Venture mit Hotel Investments AG

Im Bereich der Hotelimmobilien arbeitet die REBA IMMOBILIEN AG im Joint Venture mit der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), einem renommierten Schweizer Hotelinvestor. Gemeinsam mit Hotelbetreibern engagiert sich das Unternehmen in der Akquisition und Entwicklung von Hotelimmobilien. Dies stärkt die Expertise der REBA IMMOBILIEN AG auch im Bereich der Hotelinvestments und erweitert das Portfolio des Unternehmens um attraktive Objekte.

Bauträger- und Projektentwicklungskompetenz

Als Bauträger und Projektentwickler bietet die REBA IMMOBILIEN AG eine perfekte Symbiose aus Innovation und Tradition in ihren Bauprojekten. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch Expertise in der Neubauentwicklung aus, sondern auch als Spezialist für Bausanierungen. Dabei legt die REBA IMMOBILIEN AG besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Ihre Erfahrung erstreckt sich von der ersten Konzeptidee bis hin zur finalen Fertigstellung.

Off Market Immobilienvermittlung: Vertrauen und Diskretion für Kunden und Partner

Ein zentrales Anliegen der REBA IMMOBILIEN AG ist es, ihre Kunden und Partner mit ihrem persönlichen Netzwerk und ihrer umfassenden Erfahrung als Gewerbeimmobilienmakler zu unterstützen. Besonders im Bereich der Off Market Vermittlung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um die besten Käufer oder Betreiber für gewerbliche Immobilien zu finden. Dies ermöglicht es, Transaktionen ohne öffentliche Ausschreibungen oder Wettbewerbsdruck zu realisieren und dabei eine hohe Diskretion zu wahren.

