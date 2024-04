Das Team der REBA IMMOBILIEN GmbH hat mit Fachkompetenz und Sorgfalt erfolgreich die historische Fassade eines Hauses aus dem 18. Jahrhundert in Felsberg saniert.

REBA IMMOBILIEN GmbH: Denkmalgeschützte Fassadensanierung in Felsberg

Das Team der REBA IMMOBILIEN GmbH hat mit Fachkompetenz und Sorgfalt erfolgreich die historische Fassade eines Hauses aus dem 18. Jahrhundert in Felsberg saniert. Bei diesem denkmalgeschützten Gebäude war höchste Sensibilität und Fachwissen gefragt, um die einzigartige Architektur und Geschichte des Gebäudes zu bewahren. Durch präzises Handwerk und Einsatz moderner Techniken wurde die Fassade wiederhergestellt, wobei authentische Details und Materialien verwendet wurden, um den historischen Charme des Gebäudes zu bewahren. Die erfolgreiche Durchführung dieses Projektes zeugt von der Expertise und dem Engagement der REBA IMMOBILIEN GmbH im Bereich der Bausanierung und Denkmalpflege.

REBA IMMOBILIEN GmbH: Fachkompetenz für Bausanierung im Raum Kassel, Hessen

Die REBA IMMOBILIEN GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der renommierten REBA IMMOBILIEN AG, hat erneut ihre herausragende Expertise im Bereich der Bausanierung unter Beweis gestellt. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einem Engagement für höchste Qualität hat sich das Unternehmen als bekannter Partner für Bausanierungsprojekte im Raum Kassel, Hessen, und dem Werra-Meißner-Kreis etabliert.

Das jüngste Projekt der REBA IMMOBILIEN AG umfasste die denkmalgeschützte Fassadensanierung eines Hauses aus dem 18. Jahrhundert. Bei der Restaurierung wurde die historische Fassade fachmännisch wiederhergestellt, wobei höchste Standards in Bezug auf Authentizität und Denkmalschutz eingehalten wurden.

Die REBA IMMOBILIEN GmbH bietet ein breites Spektrum an Bausanierungsdienstleistungen für den privaten Wohnungsbau und Gewerbebauten. Dazu gehören unter anderem Innenausbau und Trockenbau, Fliesenlegerarbeiten, Renovierungen, Altbausanierungen, sowie die Sanierung und Modernisierung von Häusern, Wohnungen und Gewerbeimmobilien.

Zu den weiteren Leistungen der REBA IMMOBILIEN GmbH gehören Abbrucharbeiten, Beton- und Estricharbeiten, Bautenschutz, Holzschutz, Maurer- und Putzarbeiten, sowie Innendämmung, Fußbodenarbeiten und die Montage von Fenstern und Türen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch umfassende Dienstleistungen im Bereich der Sanitär- und Elektroinstallationen an.

„Wir agieren als vertrauenswürdiger Partner für Bausanierungsprojekte im Raum Kassel und Hessen“, erklärt Rene Reimann, Geschäftsführer der REBA IMMOBILIEN GmbH. „Unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit treibt uns dazu an, ständig nach neuen Wegen zu suchen, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.“

Die REBA IMMOBILIEN GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG, ist spezialisiert auf Bausanierungen, Modernisierungen, Renovierungen und Revitalisierungen im Raum Kassel, Hessen, und dem Werra-Meißner-Kreis. Mit einem erfahrenen Team und einem hohen Qualitätsanspruch hat sich das Unternehmen als bekannter Partner für Bau- und Sanierungsprojekte einen Namen gemacht.

Weitere Informationen:

www.bausanierung-kassel.de

www.reba-bausanierung.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.