Rechargy – Powerbank To Go ist jetzt auf dem Holzmarkt

Nach 600 Standorten Deutschlandweit, jetzt auch im Holzmarkt!

Berlin, 21. August 2025 – Der führende Anbieter von Powerbank-Mietsystemen in Deutschland, Rechargy, erweitert sein Netzwerk: Ab sofort können Besucher des Berliner Holzmarkts eine Powerbank ausleihen und diese nach Gebrauch an jeder anderen Station in Deutschland zurückgeben.

Mit inzwischen über 600 Stationen bundesweit ist Rechargy in Cafes, Bars, Restaurants, Arenen, Flughäfen sowie auf zahlreichen Events und Festivals vertreten. Damit zählt das Unternehmen zu den wichtigsten Playern im Bereich mobiler Energieversorgung.

Das Prinzip ist einfach und flexibel: Nutzer können die Powerbank entweder per QR-Code über das Smartphone mieten oder direkt am integrierten Bezahlterminal bezahlen. Die Rückgabe erfolgt an jedem beliebigen Rechargy-Standort in Deutschland.

„Mit dem Holzmarkt haben wir einen weiteren spannenden Standort für unser Netzwerk gewonnen“, sagt Emre Ates, Gründer von Rechargy. „Gerade hier, wo Kultur, Gastronomie und Freizeit zusammenkommen, möchten wir den Menschen einen unkomplizierten Zugang zu mobiler Energie ermöglichen.“

Rechargy wächst nicht nur im Event- und Location-Bereich, sondern bietet auch Franchise-Modelle an, mit denen Partner selbst ein Teil des Erfolgsnetzwerks werden können. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.rechargy.de/franchise/

Alle Event-Lösungen sind unter www.rechargy.de/events zu finden, die Gesamtübersicht des Unternehmens unter www.rechargy.de

Unternehmensname: Rechargy GmbH

Gründer & CEO: Emre Ates

Branche: Mobile Energieversorgung / Digital Out-of-Home (DOOH)

Gründungsjahr: 2023

Standorte: Deutschlandweit über 600 Stationen in Cafes, Bars, Restaurants, Arenen, Flughäfen, Festivals und weiteren Hotspots

Leistungen:

Powerbank-Mietsystem „Powerbank To Go“

Flexible Rückgabe an jeder Rechargy Station deutschlandweit

Zahlung per QR-Code oder Bezahlterminal

Digitale Werbeflächen auf integrierten Displays, programmatisch buchbar

Franchise-Modelle für Partner

Website: www.rechargy.de

Events: www.rechargy.de/events

Franchise: www.rechargy.de/franchise

Firmenkontakt

Rechargy GmbH

Emre Ates

Grazer Platz 10

12157 Berlin

01793922139



http://rechargy.de

Pressekontakt

Rechargy GmbH

Luisa Rheinberg

Grazer Platz 10

12157 Berlin

01793922139



http://rechargy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.