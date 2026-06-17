Recruiting der nächsten Generation

INFO-MARKT schafft transparente Stellenanzeigen mit Video-Integration für den „Perfect Match“

Düsseldorf – Die Ansprache von Talenten hat sich radikal gewandelt: Wer heute Fachkräfte – insbesondere die jüngere Generation – für sich gewinnen will, punktet nicht mit leeren Floskeln, sondern mit echter Transparenz und modernen Formaten. Der Verlag INFO-MARKT GmbH reagiert auf diese Entwicklung und präsentiert auf infomarkt.de einen völlig neu konzipierten Stellenmarkt, der Arbeitgeber und Bewerber auf Augenhöhe zusammenbringt – ohne dass beide Seiten aneinander vorbeireden.

„Für Stellensuchende ist es heute entscheidend zu wissen, worauf sie sich wirklich einlassen. Was macht die Unternehmenskultur aus? Welche Werte werden gelebt? Genau hier knüpft der modernisierte Stellenmarkt an. Das überarbeitete Anzeigenformat bricht die klassischen Textwüsten auf und präsentiert Vakanzen so, dass Bewerber sofort abgeholt werden. Sie erhalten genau die Einblicke, die ihnen bei der Jobwahl heute wichtig sind“, begründet INFO-MARKT Herausgeber Dr. Alfried Große den Relaunch.

Social Media und Videos im Fokus

Bewerber konsumieren Inhalte heute visuell und interaktiv. Der Stellenmarkt von infomarkt.de ist daher konsequent auf moderne Sehgewohnheiten ausgerichtet. Neben der Einbindung von authentischen Fotos bietet die Plattform die Möglichkeit, YouTube-Videos direkt in die Stellenanzeige zu integrieren. Ob ein virtueller Rundgang durch das Büro oder ein kurzes Vorstellungs-Video des Teams – Unternehmen können Talente genau dort „catchen“, wo sie medienaffin unterwegs sind, und ihre Arbeitgebermarke lebendig präsentieren.

Der Nutzen für rekrutierende Unternehmen: Ernst gemeinte Bewerbungen

Dieses Höchstmaß an Transparenz ist nicht nur ein Service für die Kandidaten, sondern ein handfester strategischer Vorteil für die ausschreibenden Firmen. Durch das gezielte Abfrage-Formular bei der Anzeigenerstellung präsentieren Unternehmen präzise, was sie ausmacht.

Das Ergebnis:

Höhere Passgenauigkeit: Bewerber wissen von vornherein, was sie erwartet.

Qualität statt Quantität: Unternehmen erhalten ernst gemeinte Bewerbungen von Kandidaten, die wirklich hinter dem Betrieb und dessen Werten stehen.

Effizienz: Falsche Erwartungshaltungen auf beiden Seiten werden von vornherein vermieden.

Einen ersten Eindruck des transparenten Formats sowie weitere Informationen für rekrutierende Unternehmen finden Sie unter: https://www.infomarkt.de/produkte/stellenmarkt/#Stellenmarkt

Unternehmen, die ihre Stellenanzeigen ins Video- und Social-Media-Zeitalter holen möchten, können ab sofort auf das zukunftsfähige Format umstellen.

Die INFO-MARKT GmbH wurde im Jahr 1980 in Düsseldorf gegründet. Sie liefert ihren Kunden exklusive Hintergrund-Informationen über das aktuelle Geschehen aus der ITKBranche (Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik) und über den BüromöbelMarkt. Als Fachverlag hat sich der INFO-MARKT auf digitale Publikationen spezialisiert, die Entscheider und Einkäufer in Unternehmen, in Behörden und im Fachhandel bei ihrer Arbeit mit nutzbringenden Informationen unterstützen.

Ein erfahrenes Redaktionsteam berichtet im Rahmen eines investigativen Journalismus regelmäßig kritisch, unabhängig, Hersteller-neutral und basierend auf eigenen Recherchen über Unternehmen, aktuelle Entwicklungen in den verschiedenen Marktsegmenten, Marketing- und Vertriebsstrategien, Trends, Technologien und über die Management-Leistungen in den Top-Etagen der Hersteller und Anbieter der Branche.

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