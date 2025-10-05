Reden ist Silber – glaubwürdige Kommunikation ist Gold

Kommunikation, Humor und Glaubwürdigkeit – warum Reden heute mehr bedeutet als Sprechen

Der Schweizer Keynotespeaker Stefan Häseli zeigt, warum Humor und Beziehung die Basis jeder echten Kommunikation bilden – und weshalb Glaubwürdigkeit heute wichtiger ist als Perfektion.

Worte gibt es genug – was fehlt, ist oft die Verbindung. Der St.Galler Keynotespeaker Stefan Häseli beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Kommunikation gelingen kann, wenn Menschen sich fremd werden. Seine Antwort ist verblüffend einfach: Glaubwürdig bleiben, Humor zulassen und Beziehung leben.

Kommunikation ist zur wichtigsten Währung unserer Zeit geworden – und gleichzeitig zu einer der meistmissverstandenen. In Unternehmen, Politik oder im Alltag scheitern gute Absichten oft daran, dass die Sprache ihr Ziel verfehlt. Der Schweizer Keynotespeaker Stefan Häseli beschäftigt sich seit Jahren damit, was eine glaubwürdige Kommunikation ausmacht – und warum ohne Humor keine echte Beziehung entsteht.

Häseli, der selbst aus der Praxis kommt, sieht Kommunikation nicht als rhetorische Technik, sondern als Haltung. Wer nur redet, überzeugt selten. Wer zuhört, Verbindung schafft und Humor zulässt, wirkt glaubwürdig. Seine Erkenntnis: Menschen folgen weniger Inhalten als Menschen – und sie vertrauen jenen, die offen, verständlich und menschlich kommunizieren.

Als Keynotespeaker spricht Häseli über die Bruchstellen moderner Kommunikation: Missverständnisse zwischen Generationen, Sprachlosigkeit in Teams oder die Distanz zwischen Führung und Mitarbeitenden. Dabei beobachtet er, dass viele Konflikte weniger an Fakten, sondern an verletzten Beziehungen scheitern. „Kommunikation ist immer Beziehungspflege – und Humor ist das Öl, das sie geschmeidig hält“, sagt Häseli.

Dieser Humor sei kein Witzemachen, sondern eine Haltung, die Spannung löst und Nähe schafft. Gerade in Krisen, so Häseli, zeigt sich, ob Führung glaubwürdig bleibt. Wer offen über Unsicherheiten spricht und auch einmal über sich selbst lachen kann, wirkt menschlich – und gewinnt Vertrauen.

In seinen Vorträgen verbindet Häseli Forschungserkenntnisse mit Alltagsbeobachtungen. Seine Themen reichen von Führungskommunikation über Teamdynamik bis zu öffentlicher Wirkung. Dabei bleibt er seinem Stil treu: humorvoll, aber nie seicht; analytisch, aber immer menschenbezogen. Kommunikation, sagt er, brauche mehr Herz als Strategie – sonst verliere sie ihren Sinn.

Die Rolle eines Keynotespeakers versteht er daher weniger als die eines Showredners, sondern als Impulsgeber. „Wir brauchen in der Öffentlichkeit wieder Stimmen, die Brücken bauen zwischen Kopf und Bauch“, meint Häseli. In einer Zeit, in der Vertrauen zur seltenen Ressource geworden ist, sieht er glaubwürdige Kommunikation als Schlüsselkompetenz – in der Politik ebenso wie im Familiengespräch.

Dass seine Ansätze wirken, zeigen Rückmeldungen aus Unternehmen und Institutionen: Dort, wo Gespräche wieder persönlich geführt und Missverständnisse mit einem Lächeln statt mit einem Mail geklärt werden, verbessert sich nicht nur die Stimmung, sondern auch die Leistung.

Am Ende bleibt Häselis Kernbotschaft schlicht: Kommunikation ist keine Technik, sondern eine gelebte Form von Beziehung. Wer Menschen ernst nimmt, sie zum Lachen bringt und glaubwürdig bleibt, überzeugt – auf der Bühne ebenso wie im Alltag. Und genau dafür steht dieser Keynotespeaker.

Vortragsredner, Keynote Speaker

Kontakt

Atelier Coaching & Training AG

Stefan Häseli

Ringstrasse 16a

9200 Gossau

+41 79 456 98 22



http://www.stefan-haeseli.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.