Rednermacher Seminar für Keynote-Speaker in Frankfurt

Mehr Umsatz und höhere Honorare für Keynote-Speaker sind möglich!

Aufgrund seiner jahrzehntelangen Branchenerfahrung kennt Heinrich Kürzeder, den eine Fachzeitschrift als “den Rednermacher” betitelte, den Rednermarkt besser als jeder andere. Er gründete 2010 die Redneragentur 5 Sterne Redner, eine der größten und erfolgreichsten Redneragenturen in Europa. Als Rednermacher vereint er seine mehrjährige Vertriebskenntnis mit den Fähigkeiten seiner Keynote-Speaker und entwickelt Details, die über Bekanntheitsgrad, Honorare und Erfolg entscheiden.

Sein Insiderwissen gibt Heinrich Kürzeder in Workshops für Keynote-Speaker mit vielen praxisnahen Tipps, ernstgemeinten Ratschlägen und Branchen Know-how weiter. So auch am 02. November 2020 in Frankfurt. Weitere Informationen rund um das Seminar zum Thema: Mehr Umsatz und höhere Honorare für Keynote-Speaker und den Rednermacher Heinrich Kürzeder finden Sie hier .

Das Erfolgsseminar des Rednermachers ist eine Mischung, die überzeugt: ” Ich werde soooo oft gefragt, wie ich das mit meiner Speaker-Karriere hinbekommen habe. Meine Antwort: VIEEEL Arbeit – und von Beginn an die richtigen Partner an meiner Seite. Ein GANZ wichtiger Partner war und ist dabei Heinrich Kürzeder – er ist für mich DER Experte in diesem Business, der Dir keinen Schmuh erzählt, keine Dollarzeichen in den Augen hat und die Branche wirklich in- und auswendig kennt”, schreibt die Vortragsrednerin Stefanie Voss in einem Facebook Post.

Am 02. November 2020 wird die Erfolgsgeschichte nun weitergeschrieben: “Der Rednermacher” Heinrich Kürzeder organisiert wieder einen kurzweiligen Tag für Keynote-Speaker und alle, die Redner werden wollen. In diesem Schnupperseminar werden grundlegende Fragen des Rednermarketings beantwortet, Themen sind unter anderem:

o Wie kommt man als Vortragsredner an mehr Umsatz und höhere Honorare

o Wie steigere ich mit einfachen Mitteln meine Bekanntheit?

o Tipps aus 20 Jahren Erfahrung des Rednermachers für den Rednermarkt

o Und viele Bonusvorträge von Branchenexperten, wie zum Beispiel Gerd Kulhavy, Gründer von Speakers Excellence und Michael Rossie, dem Vizepräsidenten der GSA.

Neben einem Vortrag zum Thema: Dramaturgie und Performance verbessern – Zuschauer fesseln von Regisseur und Redner Peter Lüder gibt es weitere Bonusvorträge von Norman Gräter, dem Europameister im öffentlichen reden, Dirk Hildebrand, Redaktionsleiter von Radioexperten und dem vereidigten Marketing-Sachverständiger und Buchautor Nils-Peter Hey.

Gür die Gesundheit der Teilnehmer ist gesorgt, die Veranstaltung wird nach den jeweils gültigen Vorschriften für die Vorbeugung gegen COVID-19. Dazu wurde ein detailliertes Hygienekonzept für den Veranstaltungsort entwickelt und ein Hightech Luftreinigungssystem am Veranstaltungsort eingebaut.

Heinrich Kürzeder ist DER Rednermacher. Seit über 30 Jahren im Vertrieb, hat er Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion und als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition. Er ist seit über 20 Jahren in der Rednerbranche erfolgreich.

Im Jahr 2010 gründete er die 5 Sterne Redner, eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang im Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen.

In seiner Arbeit als “Der Rednermacher” verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und hilft Keynote-Speaker höhere Honorare zu erzielen und mehr Umsatz zu generieren.

Firmenkontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

09071-713-36

info@rednermacher.de

https://www.rednermacher.de

Pressekontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

09071-713-36

h.kuerzeder@rednermacher.de

https://www.rednermacher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.