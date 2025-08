Reetdachhäuser Föhr mit Ambiente und Flair zu verkaufen!

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit, in begehrter Lage auf der Insel Föhr!

Willkommen im nordwestlichsten Winkel der Insel Föhr – in Dunsum, dem kleinsten und vielleicht charmantesten Ort der Insel. Hier, wo sich Groß- und Klein-Dunsum malerisch zwischen Deich und Marschlandschaft erstrecken, entstehen zwei neue Reetdachhäuser (DHH), eingebettet inmitten einer ruhigen, weitläufigen Naturlandschaft und umgeben von gepflegten Reetdachhäusern, kleinen Höfen und saftigem Grün. Genießen Sie hier wohltuende Stille, reine Luft und einen freien Blick über Pferdekoppeln und die Marschlandschaft.

Wenige Minuten entfernt, beginnen die geführten Wattwanderungen bis nach Amrum oder zu den Seehundsbänken – ein unvergessliches Abenteuer inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes. Der Ausblick auf die Nachbarinseln Amrum und Sylt verzaubert ebenso wie die spektakulären Sonnenuntergänge, die den Himmel in goldene Farben tauchen und Dunsum jeden Abend aufs Neue in ein magisches Licht hüllen.

In wenigen Minuten erreichen Sie per Fahrrad oder zu Fuß den Deich, das „“Cafe zum Wattenläufer“ oder die Hinrichsen Farm – bekannt für ihre feinen Whiskyspezialitäten und köstlichen Produkte direkt vom Hof. Genießen Sie im gemütlichen Hofcafe hausgemachten Kuchen und aromatische Kaffeespezialitäten, oder lassen Sie sich im Farmrestaurant mit regionalen Delikatessen wie saftigen Bio-Burgern vom eigenen Weiderind verwöhnen. Der wunderschöne Badestrand von Utersum liegt nur 10 Minuten entfernt – perfekt für entspannte Stunden am Meer.

In wenigen Autominuten erreichen Freunde des Golfsports in landschaftlich reizvoller Umgebung den einzigartigen 27-Loch-Golfplatz des Golfclubs Föhr. Der Platz liegt in herrlicher Naturkulisse inmitten von Dünen, Heideflächen, Biotopen und Wäldern. Der Golfplatz zählt zu den Top 10 der deutschen Golfplätze und bietet für jede Spielklasse und jeden Anspruch den richtigen Course.

Haus W1 mit einer Wohn-/Nutzfläche von insgesamt 165 m². Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter Küche, Diele, WC/HWR und ein Haustechnikraum unter der Treppe. Das Dachgeschoss ist ausgestattet mit Schlafzimmern, zwei Bädern und Flur. Der Spitzboden wird zu einem großen Saunaraum ausgebaut. In der allein zu nutzenden Gartenfläche wird eine befestigte Terrassenfläche von insgesamt ca. 86,00 m² angelegt. Diese ist aus dem Wohn-/Essbereich direkt erreichbar.

Haus W2 mit einer Wohn-/Nutzfläche von insgesamt 169 m². Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter Küche, Diele, WC/HWR und ein Haustechnikraum unter der Treppe. Das Dachgeschoss ist ausgestattet mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und Flur. Der Spitzboden wird zu einem großen Saunaraum ausgebaut. In der allein zu nutzenden Gartenfläche wird eine befestigte Terrassenfläche von insgesamt ca. 86,00 m² angelegt. Diese ist aus dem Wohn-/Essbereich direkt erreichbar.

ARCHITEKTUR & AUSSTATTUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, Kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. Die exklusiven Reetdachhäuser (DHH) befinden sich auf sehr schönen Grundstücken mit viel Grün und traumhaften Blick. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache, man sieht die vielen Reetdachhäuser und alten Kapitänshäuser und es duftet überall in den blühenden Bauerngärten.

Die beiden Reetdachhäuser (DHH) befinden sich aktuell im Bau und werden schlüsselfertig übergeben. Gestaltungswünsche können zum aktuellen Zeitpunkt noch berücksichtigt werden. Die neu erbauten Reetdachhäuser (DHH) verbindet traditionelle Bauweise mit moderner Eleganz. Die charakteristische Reeteindeckung verleiht dem Haus seinen unverwechselbaren Charme, während hochwertige Materialien und ein durchdachtes Raumkonzept höchsten Wohnkomfort garantieren. Die beiden Reetdachhäuser werden mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und hochwertig umgesetzt – vom klassischen zweischaligen Verblendmauerwerk über stilvolle Holzsprossenfenster bis hin zu geschmackvollen Bodenbelägen, Tischlerarbeiten im Innenbereich, Erdwärme, Kamin, Sauna/Wellness.

Herzstück der Häuser ist der großzügige Wohn- und Essbereich mit integrierter Küche und direktem Zugang zur ca. 86m² großen Terrasse – perfekt für entspannte Stunden im Freien. Zwei komfortable Schlafzimmer, zwei moderne Bäder und ein ausgebauter Spitzboden mit privatem Saunabereich runden das hochwertige Wohnkonzept ab. Ob als Altersruhesitz, exklusiver Zweitwohnsitz oder Rückzugsort – hier wohnen Sie mit Stil, Qualität, Ambiente und Flair und natürlich mit viel Ruhe und Entspannung.

Ob als dauerhafter Wohnsitz, exklusives Feriendomizil oder wertstabiles Anlageobjekt: Diese exklusiven Reetdachhäuser (DHH) bieten eine seltene Gelegenheit, nordfriesische Lebensqualität auf höchstem Niveau zu erleben. Die Kombination aus Neubau, Reetdach und Lage machen diese Objekte zu einer echten Rarität auf dem Föhrer Immobilienmarkt. Die schönen Reetdachhäuser werden mit Liebe zum Detail erbaut, mit einem besonderen Gefühl für Stil und Lebensqualität. Das begrenzte Angebot an außergewöhnlichen Objekten unter Reet in ruhiger begehrter Lage, machen diese Reetdachhäuser zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Mehr Informationen und Unterlagen anfordern:

https://www.reethaeuser.de/reetdachhaus-foehr-kaufen/

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit. Schöne Reetdachhäuser mit Ambiente und Flair.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Matthias Chevalier

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 – 675422

04661 – 941306



http://www.reethaeuser.de

