Reform des kroatischen Küstenpatents B: Deutscher Sportbootführerschein See gewinnt weiter an Bedeutung

Viele deutsche Wassersportler, die regelmäßig ihren Urlaub in Kroatien verbringen, haben sich in den vergangenen Jahren für das kroatische Küstenpatent B entschieden. Der Grund: Der Erwerb war im Vergleich zum deutschen Sportbootführerschein See (SBF See) deutlich einfacher. Bislang genügten eine kurze theoretische Ausbildung sowie eine mündliche Prüfung – eine verpflichtende Praxisausbildung auf dem Wasser war nicht vorgesehen.

Nach mehreren schweren Bootsunfällen in Kroatien hat die kroatische Regierung nun eine umfassende Reform angekündigt. Ab 2027 soll für das Küstenpatent B eine verpflichtende praktische Ausbildung eingeführt werden. Gleichzeitig werden die theoretischen und praktischen Prüfungsanforderungen erweitert. Ziel der Reform ist es, die Sicherheit auf den kroatischen Gewässern nachhaltig zu erhöhen.

Was bedeutet das für deutsche Wassersportler?Für Inhaber des deutschen Sportbootführerscheins See ändert sich nichts. Der SBF See wird weiterhin als ausreichender Befähigungsnachweis anerkannt, sodass für das Führen entsprechender Sportboote in Kroatien kein zusätzliches kroatisches Küstenpatent erforderlich ist.

Mit den neuen Anforderungen verliert das kroatische Küstenpatent B insbesondere für deutsche Wassersportler deutlich an Attraktivität. Wenn künftig auch in Kroatien eine praktische Ausbildung vorgeschrieben ist, unterscheidet sich der Ausbildungsaufwand nur noch gering vom deutschen Sportbootführerschein See. Gleichzeitig bietet der SBF See den entscheidenden Vorteil, dass er international anerkannt ist und nicht nur in Kroatien, sondern auch in vielen anderen Revieren weltweit eingesetzt werden kann.

Wer den Einstieg in den Wassersport plant, dürfte daher langfristig mit dem deutschen Sportbootführerschein See die sinnvollere und zukunftssichere Entscheidung treffen.

Die Segeln AG bietet hierfür einen umfassenden Online-Vorbereitungskurs für den Sportbootführerschein See an. Der Kurs kombiniert verständliche Erklärungen, moderne 3D-Animationen, Prüfungsfragen und realitätsnahe Praxisvorbereitung und ermöglicht eine flexible Vorbereitung auf die amtliche Prüfung.

SegelnAG ist einer der führenden Anbieter digitaler Bootsführerschein- und Segelkursausbildungen im deutschsprachigen Raum. Mit über zehn Jahren Erfahrung, eigener Produktion von 3D-Animationsvideos und modernen KI-Lernsystemen setzt SegelnAG Maßstäbe für innovative maritime Weiterbildung.

Kontakt

SegelnAG

Alexander Greiss

Dieselstr. 7

65197 Wiesbaden

+4915255131829



http://segelnag.com