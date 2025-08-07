Regeneration auf Rezept: Kuraufenthalte in den Ensana Hotels

Zusammenarbeit mit deutschen Krankenkassen – Renommierte Kurorte wie Marienbad, Piestany und Budapest

Ob Rheuma, Hautprobleme oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen – wer chronische Beschwerden lindern oder die Gesundheit präventiv stärken möchte, findet in einer Kur die ideale Auszeit. Dabei unterstützen deutsche Krankenkassen auch Aufenthalte in den Ensana Hotels an renommierten Kurorten wie Marienbad in Tschechien, Piestany in der Slowakei oder in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Ensana ist Europas führender Anbieter für Gesundheits-Spas und vereint medizinische Expertise mit natürlichen Heilmitteln.

Schritt für Schritt zum Kuraufenthalt

Der Hausarzt stellt bei entsprechendem medizinischem Bedarf eine Empfehlung für eine Kur aus. Anschließend reicht der Patient den Antrag für eine ambulante Vorsorgekur oder Rehabilitationsmaßnahme bei der Krankenkasse ein. Nach Bewilligung kann er Kurort und Einrichtung wählen und Ensana als Wunschhotel angeben. Ensana unterstützt hierbei auch bei der Planung des Aufenthalts und der Terminabstimmung. Für nicht behandlungsbedürftige Begleitpersonen gibt es zudem attraktive Konditionen für Unterkunft und Verpflegung. Aktuell ist eine generelle Direktabrechnung mit deutschen gesetzlichen und privaten Krankenkassen in den Ensana Häusern nicht möglich. Im Anschluss an den Aufenthalt können alle Rechnungen zusammen mit den medizinischen Unterlagen bei der Krankenkasse zur Erstattung eingereicht werden.

„Viele Patienten wissen nicht, dass eine Kur im europäischen Ausland von der Krankenkasse übernommen oder bezuschusst werden kann“, erklärt Frank Halmos, CEO bei Ensana. „Dabei bieten unsere Standorte nicht nur natürliche Heilmittel wie Thermalwasser, Heilschlamm oder CO2-Therapien, sondern auch medizinische Kompetenz auf höchstem Niveau.“

Therapievielfalt bei unterschiedlichen Krankheitsbildern

Ensana ermöglicht maßgeschneiderte Kuranwendungen, die auf verschiedene Krankheitsbilder abgestimmt sind. Patienten erhalten so effektive Unterstützung bei Beschwerden des Bewegungsapparats, etwa bei Rheuma, Rückenschmerzen oder Arthrose. Auch bei Hauterkrankungen wie Psoriasis und Neurodermitis sowie bei Herz-Kreislauf-Problemen wie Bluthochdruck und Durchblutungsstörungen oder stressbedingten Erschöpfungszuständen finden sich passende Therapieprogramme. Darüber hinaus stehen spezielle Rehabilitationsmaßnahmen für Gäste zur Verfügung, die sich von orthopädischen Eingriffen erholen müssen. Um Behandlungen individuell anzupassen, wird zusätzlich zur Übermittlung aller relevanten Unterlagen und ärztlichen Bescheinigungen jeder Patient zu Beginn seiner Kur einer medizinischen Eingangsuntersuchung unterzogen. So verbindet Ensana medizinische Kompetenz mit jahrhundertealten Heiltraditionen und fördert nachhaltige Gesundheit an Europas traditionsreichsten Kurorten.

Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana

Maria Greiner

Karla Engliše 3219/4

15000 Prag

+49625768781



http://www.ensanahotels.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.