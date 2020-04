Regenwassernutzung: Regentonne Regenwasserwassertank Regensammler

Welche Regenwassertonne ist die passende?

Optimale Regenwassernutzung

Wie geht das? Und welche Punkte sind bei der Regenwassernutzung beachtenswert?

Das Problem mit dem Wassermangel in vielen Regionen der Erde ist nach wie vor sehr aktuell. Richtige Regenwassernutzung kann hilfreich sein, den Wassermangel zu lindern.

Ein hochwertiger Regenwassertrank, eine Regenwassertonne oder ein Regenwassersalmmler sind die Grundvoraussetzung, um Regenwasser optimal zu sammeln.

Gerade in den Industriestaaten ist die Regenwassernutzung mithilfe von einem Regenwassersalmmler, Regenwassertank oder Regentonne ein großes Thema.

So verschwindet das kostbare Gut Regenwasser nicht direkt im Abfluss der Kanalisation. Einer Verstopfung kann so entgegengewirkt werden. Und eine professionelle Rohrreinigung muss nicht so schnell durchgeführt werden.

Die Regenwassernutzung könnte für Toilettenspülungen und Pflanzenbewässerung in Betracht gezogen werden und muss nicht nutzlos im Abfluss verschwinden.

Im Fall einer Rohrverstopfung kommt die professionelle Abflussreinigung schnell zu Hilfe.

Die Rohrreinigung erfolgt zeitnah und materialschonend. Und der Abfluss ist schnell wieder frei. Auch, wenn der Wasserverbrauch hierzulande niedriger geworden ist, werden nach wie vor um die 140 Liter davon täglich verbraucht und versickern im Abfluss.

Der Regensammler fängt das kostbare Gut Regenwasser auf

Durch Regenwasser und Niederschläge kommen im Jahr mehreren Milliarden Kubikmeter, die im Regenwassertank, Regentonne oder Regenwassersalmmler aufgefangen werden könnten und die nicht im Abfluss landen müssten. Bei der privaten Regenwassernutzung könnten an die 50 Prozent Wasser effektiv eingespart werden.

Für die Regenwassernutzung sollte das Regenwasser zunächst in einer Regentonne, Regenwassersalmmler oder Regenwassertank aufgefangen werden. Ein durchdachtes Rohrsystem führt das Regenwasser vom Dach in eine Zisterne, den Regenwassersalmmler, Regentonne oder Regenwassertank.

Im Fall, dass es Mal längere Zeit nicht regnet, schaltet die Technik auf Leitungswasser um. Zudem kann eine Sickergrube hilfreich sein das Regenwasser abzuführen oder anderweitig nutzbar zu machen, damit es nicht im Abfluss landet und im Laufe der Zeit eine Rohrreinigung ansteht.

Regenwasser aufzufangen – wo kann es eingesetzt werden?

Die Technik auf diesem Gebiet ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass spezielle Filter die Qualität des Regenwassers deutlich erhöhen können. So kann es in vielen Bereichen genutzt werden. Trinken sollte man das Regenwasser allerdings nicht.

In jedem Fall reicht die Qualität für die Toilettenspülung, Bewässerung des Gartens oder für den Einsatz der Waschmaschine. Das Regenwasser kann ohne Probleme für diese Zwecke benutzt werden.

Was kann ein Regenwassersalmmler?

Mithilfe von einem Regenwassersalmmler kann Regenwasser eingespart werden und der Abfluss wird geschont. Und das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt.

Aus diesen genannten Gründen ist der Einsatz von Regenwassersalmmlern unbedingt empfehlenswert. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Europäer verbrauchen ca. 140 Liter Wasser am Tag.

Der größte Teil davon wird zum Duschen, Waschen oder Spülen verwendet. Wer hier Geld sparen und auch die Umwelt schonen möchte, kann einen Regenwassersalmmler, Regentonne oder Regenwassertank einsetzen.

Gerade dann, wenn Trinkwasser nicht unbedingt benötigt wird, kann es ganz unkompliziert mit Regenwasser aus dem Regenwassersalmmler, Regentonne oder Regenwassertank ersetzt werden, der Abfluss wird dabei nicht mehr strapaziert.

Am einfachsten ist es die Toilettenspülung mit Regenwasser zu ersetzen. Hier können spezielle Tanks an die Toilettenspülung angebracht werden.

Auf diese Weise wird der Wasserverbrauch aus der Leitung deutlich absenken. Auch eine Zisterne oder Sickergrube kann als Regenwassersalmmler in Betracht gezogen werden.

In jedem Fall ist solch ein Regenwassersalmmler, Regentonne oder Regenwassertank eine hervorragende Investitionen für das Ökosystem.

In jedem Fall ist solch ein Regenwassersalmmler, Regentonne oder Regenwassertank eine hervorragende Investitionen für das Ökosystem.

Der eigenen Garten ist ein dankbarer Abnehmer von Regenwasser. Denn im Vergleich zum Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist das Regenwasser weniger kalkhaltig. Zudem kann das Gartengießen in den Sommermonaten die Wasserrechnung schnell in die Höhe treiben.

Der Regenwassersalmmler in Form einer Regentonne, oder Regenwassertanks wird über das Hausdach gespeist. Dabei wird eine Verbindung zwischen dem Fallrohr und den Tank erstellt.

Ein Hahn an die Regentonne oder Regenwassertank angebracht, erleichtert das Entnehmen des Gießwassers.

Je nach Größe des Gartens kann der Regenwassersalmmler wie Regentonne oder Regenwassertank einfach zu klein sein.

Dann wird einfach noch eine weitere Regentonne oder Regenwassertank aufgestellt. Die Verbindung der Regentonne oder des Regenwassertanks erfolgt mittels eines Schlauchstückes. So läuft bei viel Regen das Wasser von einer Regentonne oder Regenwassertank in den nächsten.

Zudem ist der Einbau einer speziellen Filteranlage empfehlenswert. Auf diese Weise kann das gesammelte Wasser gereinigt werden. Selbstverständlich sollte auch die Dachrinne ab und an gereinigt werden. Damit der Abfluss nicht verstopft.

Regentonne und Regenwassertank optimal zum Wassersammeln

Eine Regenwassertonne oder Regenwassertank eignen sich hervorragend um Wasser zu sammeln. Und das zahlt sich auch beim Wasserverbrauch aus.

Eine Regenwassertonne oder Regenwassertank eignen sich hervorragend um Wasser zu sammeln. Und das zahlt sich auch beim Wasserverbrauch aus.

In den heißen Sommermonaten kann das Bewässern des Gartens teuer werden. Eine kostengünstige Alternativen dazu bietet der Einsatz von Regenwassertanks.

Wenn die Regentonne steht und der Wasserhahn installiert ist, dann ist das Wassersammeln über das Fallrohr und der Regenrinne ganz unkompliziert.

Eine weitere Möglichkeit Wasser aufzufangen ist die Sickergrube oder unterirdische Regenwasseraufbereitungen. Die Sickergrube sollte von einem Fachbetrieb erstellt werden.

Der Handel bietet Tonnen aus Holz oder Kunststoff an. Bei der Kunststofftonne kann es im Winter bei starkem Frost zu Rissbildung kommen, wenn der Inhalt nicht gänzlich entleert worden ist.

Achten Sie darauf, dass der Abfluss nicht mit Blättern verstopft ist. Die Verstopfung sollte möglichst zeitnah entfernt werden.

Mittlerweile stehen Regentonnen in den Regalen der Baumärkte und das zu günstigen Preisen. In der Regel wird die Tonne direkt am Fallrohr der Regenrinne installiert, damit das aufgefangene Wasser ohne Umwege gesammelt werden kann.

Auch der Abfluss der Regenrinne kann Mal verstopft sein.

Die Regenwassertonne sollte auf einem stabilen Untergrund und windgeschützt aufgestellt werden.

Vorzüge einer Regenwassertonne

Für Gartenbesitzer bringt die Regenwassertonne so einige Vorteile mit sich. Ganz oben steht die Geldersparnis. Leitungswasser ist teuer und Regenwasser gibt´s kostenlos. Zudem ist das weiche Wasser vorteilhaft für das Gedeihen der Pflanzungen im Garten.

Es können sogar Vögel und andere Tiere davon profitieren. Gerade in heißen Sommern kann sie zusätzlich als Tränke ihre Dienste leisten.

Es reicht, wenn ein kleineres Brett über die Tonne gelegt wird und die Tiere darauf Halt finden.

Regenwasser Tank

Wie ist ein Regenwasser Tank zu handhaben und was sollte dabei beachtet werden? Damit die Wasserrechnung am Jahresende niedriger ausfällt, sollte über die Anschaffung eines Regenaufgangs nachgedacht werden.

Auf diese Weise kann sowohl der Geldbeutel als auch die Umwelt geschont werden. Denn es muss weniger Trinkwasser aufbereitet werden. Und der Abfluss wird ebenfalls geschont.

Überall dort, wo Leitungswasser nicht unbedingt benötigt wird, kann der Austausch durchgeführt werden. Und das ganz unkompliziert. Eine Verstopfung im Abfluss muss hier nicht befürchtet werden.

Das kostenlos gewonnene Wasser ist perfekt zum Gießen im Haus und Garten, zum Waschen, für die WC-Spülung oder Reinigung der Terrasse. Der Abfluss wird dadurch nicht verstopft.

Allerdings schreibt der Gesetzgeber vor, dass die Nutzung des Regenwassers im Haushalt dem örtlichen Gesundheitsamt gemeldet werden muss. Denn es gelangt über die Rohre in den Kanal.

Eine Vielzahl von unterschiedlichen Regenwassertanks

Der Fachhandel bietet eine große Auswahl an Regenwassertanks, die man für den Zweck der Wassernutzung benutzen kann, an.

Neben der standardisierten Tonne aus Kunststoff, stehen dem Interessenten auch Variationen aus Holz und Verbundmaterialien.

Dabei unterscheidet sie sich nicht nur durch Formen und Materialien, sondern auch durch das mögliche Fassungsvermögen.

Wird der aufgefangene Regen nur für den Hausgebrauch genutzt, empfiehlt es sich diesen unsichtbar unter der Erde zu vergraben.

Diese großen Tanks können bis zu Tausenden von Litern fassen. Aufgrund der Größe kann dieser Tank nicht einfach neben das Haus gestellt werden.

Wer einen Tank vergraben möchte, sollte sicherzugehen, dass er tief genug untergebracht wird, denn ansonsten ist die Frostgefahr zu groß und könnte das Material beschädigen.

Je nach Anzahl der Bewohner sollte auch die Größe des Tanks entsprechend angepasst sein. Das Internet bietet dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Tanks an. Hier gibt es für jeden den passenden Wasserspeicher.

