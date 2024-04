Regionalmanagement Cham evaluiert Projekte mit evamuno

Projektevaluation erfüllt Fördervorgaben und hilft bei der Ausrichtung zukünftiger Aktivitäten. evamuno überzeugt durch Know-how, personelle Ressourcen und objektiv messbare Qualität.

Stuttgart, 30.04.2024 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Management Services GmbH, ein verlässlicher Partner bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, unterstützt mit ihrem Produkt evamuno den Landkreis Cham bei der Evaluation seiner Regionalmanagement-Projekte.

In einer Evaluation wird die Wirkung von Projekten und Maßnahmen beispielsweise durch Umfragen untersucht und mit den ursprünglichen Projektzielen verglichen. So können zukünftige Projekte inhaltlich besser geplant werden. Zudem ist eine abschließende Bewertung oft eine dedizierte Anforderung der Fördermittelgeber. Im Rahmen der Regionalmanagementförderung erhält der Landkreis Cham finanzielle Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Der Landkreis Cham hat sich dazu entschlossen, für die Evaluation auf die Unterstützung der Experten von S-Management Services zu setzen. „Die S-Management Services verfügt mit evamuno über das entsprechende Know-how, wie derartige Umfragen erstellt, durchgeführt und ausgewertet werden“, erklärt Prof. Dr. Markus Lemberger, Regionalmanager im Landkreis Cham. „Wir müssten uns dieses Wissen erst aneignen, wofür wir gar nicht die personellen Kapazitäten haben. Außerdem kann eine von einem unabhängigen Experten extern durchgeführte Evaluation die Fördermittelgeber eher überzeugen als eine aus dem eigenen Haus.“

S-Management Services hat bereits mehrere Evaluationen für den Landkreis durchgeführt, wie beispielsweise von Projekten zum Fachkräftemangel und Flächenmanagement. Zuletzt hat das evamuno-Team mit einer Online-Umfrage die Wahrnehmung und Kommunikation des Regionalmanagements Cham in der Region bewertet. Dafür hat das Team mehr als 100 Social-Media-Follower des Regionalmanagements befragt, die Rücklaufprüfung in Abstimmung mit dem Kunden übernommen, die Umfragedaten ausgewertet und ansprechend aufbereitet.

Neben einer Gesamtbewertung in Schulnoten, die im Förderantrag explizit festgelegt war, wurden in der Umfrage zudem eine Reihe inhaltlicher Aspekte abgefragt. Dabei wurden nicht nur die Anforderungen des Regionalmanagements berücksichtigt, sondern auch die der LEADER-Aktionsgruppe Cham (LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union zur Förderung innovativer Aktionen im ländlichen Raum) sowie des hiesigen Standortmarketings als weitere Stakeholder, die die Informationen für sich nutzen können.

„Die Ergebnisse aus der Evaluation helfen uns bei der künftigen strategischen und thematischen Ausrichtung unserer Social-Media-Aktivitäten. Schließlich machen wir das alles nicht für uns, sondern in erster Linie für die Menschen in der Region“, ergänzt Lemberger.

Für das Frühjahr 2024 plant der Landkreis Cham eine erneute Befragung der Social-Media-Follower durch evamuno, um die Beiträge noch besser an die Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen zu können.

Weitere Informationen zum Evaluationsangebot von evamuno: https://evamuno.de/

Ansprechpartner Konzernkommunikation DSV-Gruppe:

Martin Kurz, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland

E-Mail: martin.kurz@dsv-gruppe.de, Telefon: +49 711 782-22736

Die S-Management Services ist ein Softwarehaus der Sparkassen-Finanzgruppe und etablierter Digitalisierungspartner für den öffentlichen Sektor. Mit der Erfahrung aus der erfolgreichen Digitalisierung der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt sie Verwaltungen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mit innovativen Lösungen für modernes E-Government.

Der Fokus liegt dabei insbesondere auf allen bürgerorientierten Prozessen von der Online-Terminvergabe über das Besucherstrom-Management im Bürgerservice bis hin zu bedienfreundlichen, digitalen Antragsverfahren. Die S-Management Services bietet einen umfassenden Katalog an mehr als 500 einfach als Service buchbaren Formularanwendungen zur OZG-konformen Umsetzung bürgernaher Verwaltungsleistungen. Ergänzt um die individuelle Auftragsentwicklung von Online-Anträgen deckt sie damit den typischen Bedarf an Online-Formularen der Verwaltungen vollständig ab.

Die S-Management Services arbeitet im Formularmanagement eng mit der cit GmbH zusammen und hält eine strategische Beteiligung an dem Hersteller der in der öffentlichen Verwaltung weit verbreiteten Low-Code-Plattform cit intelliForm für modernes E-Government. Für den Erfolg seiner Kunden kooperiert das Unternehmen zudem mit zahlreichen wichtigen Impulsgebern im Public Sector wie AKDB, Boorberg, FrontDesk, Kohlhammer und msg. Zu den Kunden der S-Management Services in öffentlichen Verwaltungen gehören unter anderem Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg, aber auch kleinere Kommunen wie die Stadt Schwäbisch Hall. Weitere Infos unter www.s-management-services.de

Firmenkontakt

S-Management Services GmbH

Peter Höcherl

Am Wallgraben 115

70565 Stuttgart

+49 711 782 129-00



https://www.s-management-services.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.