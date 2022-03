Rehasport in der Tripada Akademie in Wuppertal

Neue Kurse für den Bereich Orthopädie

Seit November 2021 ist der Rehasport in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal erfolgreich angelaufen. Die ersten Kurse sind bereits fast ausgebucht, daher sind jetzt neue Termine nach den Osterferien geplant.

Ab dem 26.04.22 beginnen die neuen Rehasportkurse für den Bereich Orthopädie. Eine Anmeldung für die neuen Kurse ist bereits möglich, um sich frühzeitig einen Platz zu sichern.

Die Kurse werden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen angeboten, von früh morgens bis spät abends. Hier sollte für jeden eine passende Uhrzeit zu finden sein, um mit dem Rehasport beginnen zu können. Die konkreten Termine können in der Tripada Akademie erfragt werden unter 0202/9798540 oder per Email unter info@tripada.de

Nähere Informationen sind auch auf der Webseite unter www.rehasport-wuppertal.com zu finden. Hier kann man auch gleich einen Beratungstermin buchen.

Eine Rehasport-Verordnung steht in der Regel jedem zu, der eine Behinderung (akut oder chronisch) hat, oder von dieser bedroht wird. Hierzu zählen auch zum Beispiel schon hartnäckige Rückenschmerzen. Der Hausarzt oder Orthopäde stellt die Verordnung meistens über 50 Übungseinheiten aus. In der Rehasport-Gruppe werden dann verschiedene Übungen angeleitet und vermittelt für die Kräftigung und Beweglichkeit verschiedener körperlicher Bereiche, die auch im Alltag zu Hause angewendet werden können. Hierdurch soll das Beschwerdebild nachhaltig verbessert werden.

