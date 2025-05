Rehasport in Wuppertal bei Tripada®

Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie

In der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal werden zahlreiche Rehasportkurse angeboten.

Die derzeit 18 wöchentlichen Rehakurse in Wuppertal werden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen angeboten, von morgens 09:00 Uhr bis abends 19:45 Uhr. Hier sollte für jeden eine passende Uhrzeit zu finden sein, um mit dem Rehasport beginnen zu können.

Trainiert wird in einer Gruppe á 45 Minuten, entweder 1x oder 2x pro Woche. Die Stundenschwerpunkte variieren zwischen Kraftaufbau und Beweglichkeit der einzelnen Bereiche, hierfür kommen unterschiedliche Hilfsmittel und Kleingeräte zum Einsatz, um die Übungen abwechslungsreich zu intensivieren.

Eine Verordnung für den Rehasport wird vom Arzt ausgestellt (z.B. Hausarzt oder Orthopäde) und von den Krankenkassen genehmigt. In diesem Fall wird der Rehasport zu 100% von den gesetzlichen Krankenkassen ohne Eigenanteil übernommen. Anders kann es bei privaten Krankenkassen aussehen, hier lohnt es sich die Kostenübernahme im Vorfeld zu erfragen. Ebenso kann man im direkten Anschluss an eine Reha eine Verordnung für Rehasport ausgestellt bekommen, was in diesem Fall von der Rentenversicherung übernommen wird.

Mit einer gültigen Verordnung im Bereich der Orthopädie kann man sich dann für Rehasport in Wuppertal bei der Tripada Akademie unter 0202/9798540 melden, in der Hofaue 63 nahe dem Zentrum von Elberfeld.

Übrigens ist der Rehasport auch bereits schon für Kinder ab 4 Jahren verordnungsfähig. Für Kinder macht es besonders Sinn, bei motorischen Entwicklungsstörungen, Bewegungsmangel und Übergewicht. Neben der Verbesserung von Ausdauer, Kraft, sowie der motorischen und koordinativen Fähigkeiten kann der Rehasport für Kinder auch die sozialen Kompetenzen fördern. In der Tripada Akademie gibt es Gruppen für Kinder von 4 – 8 und 9 – 13 Jahren.

Spaß und Motivation wird beim Rehasport in Wuppertal in der Tripada Akademie groß geschrieben, ob für Kinder oder Erwachsene.

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an.

Tripada Akademie

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 9798540



https://tripada-wuppertal.de/

