Reibungslos bezahlen: Interlutions und Ratepay rüsten für Shopware 6 auf

Digitale Leadagentur entwickelt Zahlungs-Plugin für neuste Shopware-Version

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 08.03.2021 – Ob Rechnungskauf, Ratenzahlung, Lastschrift oder Vorkasse: Ratepay unterstützt europaweit Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen, die den Online-Bezahlprozess so reibungslos und sicher wie möglich gestalten. Als einer der ersten White-Label-Anbieter hat Ratepay nun ein Zahlungs-Plugin für die neuste Version des Online-Shopsystems Shopware aufgelegt. Die technische Realisierung stammt von Interlutions.

“Eine unserer großen Stärken liegt im Entwickeln von komplett individuellen Lösungen. Dazu zählt auch die Integration unserer Produkte in das “Look & Feel” der Kunden sowie die Verwendung neuester Technologien. Da sich das modulare System von Shopware größter Beliebtheit erfreut, war es uns ein großes Anliegen, für die neuste Version so schnell wie möglich ein Zahlungs-Plugin bereitzustellen”, so Martin Kuhl, Technical Partner Manager bei Ratepay.

Interlutions entwickelte das neue Plugin im Rahmen eines agilen Projekts. Das Ziel der Digitalexperten war es, eine möglichst baugleiche Lösung des gut etablierten Shopware 5 Vorgängers zu realisieren. Dazu orientierte sich das Team an den für die Version 6 zur Verfügung gestellten Features, die über einen längeren Zeitraum nur schrittweise von Shopware veröffentlicht wurden.

Ende September gelang so die Genehmigung zur Veröffentlichung im Shopware Shop. Betreiber eines Online-Shops auf Basis der Version 6 können sich hier das neue

Zahlungs-Plugin von Ratepay herunterladen. Aktuell bietet es noch nicht alle Features des Vorgänger-Plugins, da diese noch nicht von Shopware herausgegeben wurden. Es wird jedoch kontinuierlich weiterentwickelt, sobald neue Features vorhanden sind.

“Auch wenn der Zeitpunkt für eine Plugin-Entwicklung für das neue Shopware 6 noch sehr früh war, ist es uns gelungen, ein State-of-the-Art Zahlungs-Plugin zu erstellen und Ratepay damit zu einem kleinen Vorsprung im Markt zu verhelfen”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps. Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung.

Über Ratepay

Ratepay ist der führende Anbieter für Payment-Lösungen mit hundertprozentiger Zahlungsgarantie in Europa. Zu den Produkten zählen Rechnungskauf, Ratenzahlung mit sofortiger Onlinezusage, Lastschrift und Vorkasse. Die Ratepay GmbH mit Sitz in Berlin wurde im Dezember 2009 gegründet, beschäftigt mehr als 260 Mitarbeiter und gehört zur Nets Group. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ratepay.com/

Bildquelle: @Copyright_Interlutions