Reinigungsdienstleister wechseln oder behalten? 7 Fragen, die Immobilienverwalter in Hamburg jetzt stellen sollten

Steigende Kosten, nachlassende Qualität, unregelmäßige Einsätze: Viele Hausverwaltungen spüren 2026 die Folgen eines unter Druck geratenen Reinigungsmarkts. Diese Checkliste hilft, den eigenen Dienstleister realistisch einzuschätzen.

Mit dem Tariflohn-Anstieg in der Gebäudereinigung zum Jahreswechsel 2026 hat sich der Markt verändert. Viele Anbieter kämpfen mit steigenden Personalkosten, Fachkräftemangel und Auslastungsengpässen. Hausverwaltungen, die mehrere Objekte betreuen, spüren das direkt: in Form von Ausfällen, Qualitätseinbußen und Kommunikationslücken. Wer jetzt nicht prüft, ob sein Dienstleister zukunftsfähig aufgestellt ist, riskiert Mieterbeschwerden und Mehraufwand.

Frage 1: Hat Ihr Dienstleister in den letzten 12 Monaten Termine nicht eingehalten?

Ein Ausfall ist menschlich. Ein Muster ist ein Problem. Halten Sie fest, wie oft Reinigungstermine verschoben oder ohne Vorankündigung ausgelassen wurden. Mehr als zwei ungeplante Ausfälle pro Halbjahr sollten ein Gespräch – oder einen Wechsel – auslösen.

Frage 2: Haben Sie heute noch denselben Ansprechpartner wie bei Vertragsabschluss?

Hohe Personalfluktuation ist in der Branche 2026 ein verbreitetes Problem. Wenn Sie in zwölf Monaten drei verschiedene Ansprechpartner hatten, ist das kein Zufall – das ist ein Strukturproblem des Anbieters.

Frage 3: Sind Ihre Leistungen schriftlich und konkret definiert?

Vage Vereinbarungen wie „regelmäßige Reinigung nach Bedarf“ sind in der Praxis wertlos. Prüfen Sie, ob Ihr Vertrag konkrete Leistungen, Intervalle und Flächen nennt. Fehlen diese Angaben, haben Sie im Streitfall keinen Hebel.

Frage 4: Arbeitet Ihr Anbieter tarifkonform?

Seit Januar 2026 liegt der allgemeinverbindliche Branchenmindestlohn bei 15,00 Euro pro Stunde. Angebote, die deutlich unter Marktpreis liegen, müssen Sie skeptisch machen. Tarifverletzungen gehen in der Regel auf Kosten der Leistungsqualität – oder werden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls geprüft.

Frage 5: Können Sie Ihren Mieter heute anrufen und fragen, ob das Treppenhaus sauber ist?

Diese Frage klingt einfach. Die Antwort ist es oft nicht. Mieterbeschwerden wegen mangelnder Sauberkeit sind häufig das erste sichtbare Zeichen, dass ein Dienstleister intern Probleme hat. Fragen Sie nach.

Frage 6: Haben Sie eine Reklamation gestellt – und was ist passiert?

Ein zuverlässiger Dienstleister hat einen klaren Prozess für Beanstandungen: Eingang bestätigen, Ursache klären, Nachbesserung innerhalb definierter Zeit. Wer auf Reklamationen mit Schweigen oder Ausreden reagiert, wird das beim nächsten Mal nicht anders machen.

Frage 7: Macht Ihr Vertrag einen Wechsel schwer?

Lange Kündigungsfristen und automatische Verlängerungsklauseln sind in der Branche verbreitet. Prüfen Sie Ihren Vertrag. Ein seriöser Anbieter hat keine Angst vor kurzen Laufzeiten – weil er von seiner eigenen Leistung überzeugt ist.

✓ 3+ Ja-Antworten: Gespräch mit dem Anbieter suchen

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✓ 7/7 Ja-Antworten: Wechsel ernsthaft prüfen

„Wer einen Dienstleister hat, dem er vertraut, muss diese Checkliste nicht ausfüllen. Wer sie ausfüllt und merkt, dass er zweifelt, hat seine Antwort bereits.“

Der Reiniger unterstützt Immobilienverwaltungen im Großraum Hamburg mit strukturierten B2B-Reinigungspaketen (S, M, L), festen Ansprechpartnern und klaren Leistungsverzeichnissen. Kontakt: kontakt@derreiniger.com – Der Reiniger Webseite

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