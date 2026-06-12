Reinigungsfirmen 2026: Mehr Aufträge ohne Gebühr

Gebäude- und Privatreinigung: Dienstleistungen24.de listet Reinigungsbetriebe kostenlos und ohne Vermittlungsgebühr. Mehr als 5.000 Anbieter gelistet.

Reinigungsfirmen in Deutschland kämpfen 2026 mit steigenden Personalkosten und schrumpfenden Margen. Wer auf klassischen Vermittlungsplattformen unterwegs ist, zahlt zusätzlich Provisionen oder Lead-Gebühren – Geld, das häufig bereits nach Lohnabzügen knapp wird. Die deutsche Plattform Dienstleistungen24.de bietet Reinigungsbetrieben einen anderen Weg: kostenlose Registrierung, regionale Kundenanfragen und keine Vermittlungsgebühr.

Welche Reinigungs-Dienstleister profitieren am meisten?

Die Plattform vermittelt aktuell deutschlandweit Anfragen in folgenden Bereichen:

– Unterhaltsreinigung für Büros und Praxen

– Gebäudereinigung von Treppenhäusern und Gemeinschaftsbereichen

– Fensterreinigung Innen und Außen

– Grund- und Tiefenreinigung

– Haushaltshilfe und private Putzhilfe

– Teppich- und Polsterreinigung

– Bauendreinigung nach Sanierungen

– Industrie- und Spezialreinigung

Welche Vorteile bieten sich konkret?

Reinigungsbetriebe auf Dienstleistungen24.de:

– Registrieren sich kostenlos und legen ihr Firmenprofil ohne laufende Gebühren an

– Erhalten Anfragen direkt aus ihrer Postleitzahlenregion

– Zahlen keine Provision auf den Auftragswert

– Zahlen keine Lead-Gebühr pro Erstkontakt

– Kommunizieren direkt mit dem Kunden – ohne Plattform-Vermittlung

– Können über eine optionale Pro-Mitgliedschaft zusätzliche Sichtbarkeit erlangen

„Reinigungsfirmen kalkulieren oft mit Stundensätzen zwischen 25 und 45 Euro netto. Wenn davon noch 10 oder 20 Prozent als Plattform-Provision abgehen, bleibt am Ende kaum etwas übrig“, erklärt Jim Eichholz, Inhaber von Dienstleistungen24.de. „Bei uns kommt der vereinbarte Preis vollständig bei der Reinigungsfirma an.“

Wie melden sich Reinigungsbetriebe an?

Reinigungsfirmen, Gebäudereiniger, selbständige Putzhilfen und Haushaltshelfer registrieren sich kostenlos unter Als Reinigungsfirma kostenlos registrieren. Der Vorgang dauert wenige Minuten: Branche, Postleitzahlenregion und Leistungen wählen – Anfragen kommen anschließend direkt per E-Mail.

Mit über 5.000 gelisteten Dienstleistern aller Branchen zählt Dienstleistungen24.de zu den am schnellsten wachsenden provisionsfreien Vermittlungsportalen im DACH-Raum.

Dienstleistungen24.de ist eine deutsche Online-Plattform und ein Branchenverzeichnis, das Privatkunden und Unternehmen mit qualifizierten Dienstleistern in ihrer Region vernetzt – ohne Vermittlungsgebühren, ohne Provision und ohne versteckte Kosten. Aktuell sind über 5.000 Anbieter aus Handwerk, Bau, Reinigung, Umzug, Transport, Logistik, Gartenbau, IT und Beratung gelistet. Kunden können Aufträge kostenlos und ohne Registrierung einstellen; Dienstleister legen ihr Firmenprofil ebenfalls kostenfrei an. Finanziert wird die Plattform ausschließlich über optionale Pro-Mitgliedschaften.

Kontakt:

Dienstleistungen24, Inhaber Jim Eichholz

Telefon: 030 555 233 75

E-Mail: info@dienstleistungen24.de

Web: https://dienstleistungen24.de

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Dienstleistungen24 Inh. Jim Eichholz

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Ramlerstrasse 2

13355 Berlin

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