Reiselust statt Lernfrust: Corendon Airlines schenkt Studenten, Schülern und Azubis 10 Prozent Rabatt auf ihren nächsten Flug

Dem stressigen Uni- oder Schulalltag entfliehen und im Urlaub neue Energie tanken – und dabei auch noch sparen: Corendon Airlines bietet Studenten, Schülern und Auszubildenden jetzt 10 Prozent Rabatt bei der Buchung ihres nächsten Fluges. Das Angebot gilt für alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und an einer Vollzeit-Bildungseinrichtung eingeschrieben sind – sei es an einer Universität, Hochschule, weiterführenden Schule oder Berufsschule.

Bei dieser Offerte arbeitet Corendon Airlines mit Student Beans zusammen, einer Plattform für exklusive Sparangebote für Studenten. Wer es nutzen möchte, muss sich lediglich bei Student Beans anmelden und den Bildungsstatus verifizieren. Anschließend erhält man einen Rabattcode, der sich direkt bei der Buchung eines Fluges auf der Website von Corendon Airlines einlösen lässt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es hier.

Corendon Airlines gehört zur multinationalen europäischen Corendon Unternehmensgruppe. In der Sommersaison 2025 startet die Airline von 26 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in viele beliebte Ferienziele in Griechenland, Spanien, der Türkei, Ägypten und Marokko.

www.corendonairlines.com

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

Bildquelle: courtesy of Corendon Airlines