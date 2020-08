Reisen mal anders: Urlaub im Tiny House

Traum-Ferienwohnungen stellt fünf wunderschöne Mini-Häuser vor

Bremen, 11. August 2020. Die Corona-Krise hat die Art, wie wir Urlaub machen, verändert. Fernreisen sind derzeit für viele undenkbar. Die meisten Urlauber ziehen eine Reise innerhalb Deutschlands vor, wollen im Urlaub aber trotzdem etwas erleben und in außergewöhnlichen Unterkünften übernachten. Eine gute Alternative ist ein Urlaub in einem Tiny House: Nur wenige Quadratmeter groß, keine Rezeption, keine Lobby, aber mit höchstem Komfort und dem ultimativen Gemütlichkeitsfaktor.

Mini-Häuser sind aktuell voll im Trend – und das nicht ohne Grund. Ein Urlaub im Tiny House bietet die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Alltag hinter sich zu lassen. Die freistehenden, raffiniert durchdachten Häuschen vereinen eine meist ökologische Bauweise mit einer komfortablen Ausstattung und befinden sich häufig in idyllischer Umgebung. Bewusstes Leben im Einklang mit der Natur statt Schnelligkeit und Reizüberflutung – das steckt hinter der Idee des minimalistischen Wohnens. Ein Urlaub in einem Mini-Haus bietet die Möglichkeit, den Trend des Downsizings selbst auszuprobieren und das Experiment, mitten in der Natur vereinfachter zu leben, zu wagen!

1. Tiny House Alpenpanorama

In Mollenberg in der Nähe von Lindau am Bodensee liegt das minimalistische Chalet Igluhut mit Alpenpanorama. Das Tiny House aus Estland ist das erste im süddeutschen Raum und bietet auf 17 m² alles, was man für einen gelungenen Urlaub benötigt. Direkt neben dem Igluhut befindet sich eine kleine Sauna, die ebenfalls zu 100 % aus natürlichem Holz besteht. Die gemütliche Holzterrasse mit Rattanmöbeln direkt vor dem Haus lädt zum Entspannen oder Grillen ein. Übrigens sind auch Vierbeiner in dieser Unterkunft herzlich willkommen.

2. Baumhaus Jojo

Urlaub im Einklang mit der Natur, den gibt es im Baumhaus Jojo am Ende von Krautsand in unmittelbarer Nähe zur Elbe. Inmitten von Pferdekoppeln und dunkelgrünen Wiesen thront das 36 m² große Stelzenhaus in sechs Metern Höhe. Es bietet optimalen Komfort für zwei Gäste und ist mit einem Balkon sowie einer Terrasse ausgestattet. Hier können Gäste die Ruhe genießen und einen Gang zurückschalten.



3. Biohof Tiny House

Fernab von Lärm und Verkehr können Gäste in diesem lichtdurchfluteten Tiny House auf der privaten Terrasse den Blick ins Grüne genießen. Das freistehende Ferienhäuschen mit nur drei Kilometern Entfernung zum Bodensee ist Teil eines Biohofes. Es ist mit einem modernen Bad, einer Küchenzeile mit Kühlschrank, Backofen und Kaffeekocher sowie TV und Fußbodenheizung ausgestattet. Auf gerade mal 34 m² bietet das Tiny House Platz für bis zu vier Personen! In dem angeschlossenen Hofladen können Gäste saisonale Bio-Produkte kaufen oder sie direkt selbst von den Obstbäumen pflücken.



4. Tiny House HeiDeluxe

Downsizing hat nichts mit mangelndem Komfort zu tun: Dieses 26 m² kleine Tiny House liegt direkt in der Lüneburger Heide und ist modern ausgestattet. In traumhafter Landschaft mit freiem Blick über blühende Felder können Gäste den stressigen Alltag hinter sich lassen. Rad und Wanderwege beginnen direkt vor der Haustür. Der durchdachte Innenausbau mit natürlichen Baumaterialien sorgt für ein gesundes Raumklima. Das Haus verfügt über einen Schlafbereich mit großem Bett. Ein Dachfenster direkt darüber lädt zum Sternegucken ein. Der Wohnbereich mit integrierter Küchenzeile bietet ausreichend Platz für gemeinsames Kochen und Beisammensein mit der Familie.

5. Tiny Wohntraum

Eingebettet zwischen zwei Bachläufen befindet sich dieses Tiny House mitten in einem riesigen Garten in der Nähe des Ortes Unterammergau in Oberbayern. Die Ortsrandlage im Grünen mit freiem Panoramablick auf den Kofel und das Ammergebirge zeichnen den außergewöhnlichen Standort dieses winzigen Feriendomizils aus. Das 25 m² Mini-Haus ist ausschließlich aus Naturmaterialien in hochwertiger Schreinerarbeit gefertigt und bietet Platz für bis zu vier Personen. Im unteren Bereich befindet sich eine voll ausgestattete Küche und ein Schwedenofen für gemütliche Stunden. Die Umgebung eignet sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Rad- oder Skifahren.

