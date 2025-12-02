Reiseplanung mit KI: Tools gezielt einsetzen

Reiseplanung mit Künstlicher Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr. Laut Bitkom-Umfrage können sich 58 Prozent der Deutschen vorstellen, einer KI ihre gesamte Reiseplanung anzuvertrauen. Auch in der Altersgruppe 65+ steigt die Offenheit für digitale Unterstützung.

Sie erstellt automatisch Wanderrouten, schlägt passende Unterkünfte vor, liefert individuelle Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten und unterstützt sogar bei der Wahl der passenden Reiseversicherung. Je genauer die Eingaben, desto hilfreicher die Vorschläge. Falsche Tools oder zu vage Anfragen führen dagegen oft zu mittelmäßigen Ergebnissen und unnötigem Reiseärger.

Da alle bekannten Sprachmodelle unter anderem Reisefragen beantworten können, sind spezialisierte Tools meist gar nicht nötig. Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse zu allgemein oder oberflächlich ausfallen, ist es jedoch entscheidend, die Stärken der einzelnen Assistenten zu kennen und sie gezielt zu kombinieren. Oft reicht dabei bereits die kostenlose Basisversion aus, um überzeugende Ergebnisse zu bekommen.

CHATGPT FÜR INDIVIDUELLE REISEPLÄNE

ChatGPT ist ein vielseitiger Reiseassistent, der in kurzer Zeit Routen, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zusammenstellt. Mit präzisen Angaben – wie Reisedaten, persönlichen Vorlieben oder Alter der Reisenden – liefert es wirklich individuelle Empfehlungen statt Standardtipps.

Trotz dieser Vorteile gibt es Grenzen: Echtzeitinformationen zu Unterkünften, Preisen, Öffnungszeiten oder Wetter kann ChatGPT nicht liefern, und spontane Änderungen wie Streiks, Straßensperrungen oder kurzfristige Veranstaltungsabsagen bleiben unberücksichtigt. Insbesondere bei Reisen, die mehrere Länder umfassen, oder bei Einreisebestimmungen ist Vorsicht geboten. Dies gilt beispielsweise für neue Einreisegenehmigungen oder verpflichtende Nachweise, wie etwa eine Auslandskrankenversicherung. Für aktuelle Informationen empfiehlt sich ergänzend Perplexity AI sowie die Kontrolle offizieller Quellen, wie die des Auswärtigen Amts.

PERPLEXITY AI FÜR ZUVERLÄSSIGE QUELLEN UND ECHTZEITDATEN

Anders als viele andere KI-Assistenten greift Perplexity auf aktuelle Daten in Echtzeit zu und wertet Reiseblogs, Nachrichtenportale, Foren und offizielle Seiten weltweit aus, inklusive Quellenangaben. Für die Reiseplanung ist Perplexity ideal, wenn tagesaktuelle Infos oder kurzfristige Änderungen benötigt werden, etwa zu Öffnungszeiten, Veranstaltungen oder saisonalen Besonderheiten.

Eingeschränkt ist Perplexity bei kreativer, individueller Planung: Komplexe Routen oder persönliche Vorlieben kann es nicht so präzise umsetzen wie ChatGPT, und bei langen, stark personalisierten Anfragen kann die Detailtiefe etwas leiden.

CLAUDE BY ANTHROPIC FÜR BUDGETPLANUNG UND VERGLEICH

Claude ist besonders gut darin, umfangreiche Informationen zu verarbeiten und übersichtlich aufzubereiten. Dieser Assistent eignet sich ideal für die Reiseplanung, um detaillierte Budgets oder verschiedene Optionen einschließlich versteckter Kosten wie Trinkgelder, optionale Aktivitäten oder besondere Services zu vergleichen. Außerdem kann Claude kostensparende Möglichkeiten aufzeigen, etwa günstigere Tage für Aktivitäten oder Preisunterschiede bei Mietwagen, und so die Planung effizienter gestalten.

Echtzeitinformationen oder kreative, individuelle Planung sind für Claude eher schwierig. Für aktuelle Daten sind andere Tools wie Perplexity besser geeignet. Claude hingegen bereitet die gesammelten Informationen übersichtlich auf und macht sie nutzbar.

GOOGLE GEMINI: DER VISUELLE HELFER

Gemini überzeugt besonders durch die nahtlose Integration mit Google-Diensten wie Maps, Kalender oder Drive, wodurch Routen, Termine und Dokumente zentral organisiert werden können. Außerdem liefert es tagesaktuelle Informationen zu Preisen, Öffnungszeiten, Veranstaltungen oder lokalen Neuigkeiten in Echtzeit. Ein besonderes Plus: Gemini kann visuell denken und Karten oder Fotos von Sehenswürdigkeiten analysieren, um Tipps zu Aussichtspunkten, Perspektiven oder Fotospots zu geben.

Eingeschränkt ist Gemini bei kreativen, individuellen Vorschlägen, und Quellenangaben liefert es nur auf explizite Nachfrage. Zudem bestehen Datenschutzrisiken, da Chats bis zu drei Jahre gespeichert und zur KI-Weiterentwicklung genutzt werden können. Vertrauliche oder persönliche Daten sollten daher nicht eingegeben werden.

FAZIT:

Künstliche Intelligenz kann die Reiseplanung erheblich erleichtern und wertvolle Unterstützung bieten. Sie ersetzt jedoch nicht den gesunden Menschenverstand, eine passende Absicherung oder eigene Entscheidungen. KI-Ergebnisse sollten stets kritisch geprüft werden, da sie gelegentlich ungenau sein können. Letztlich trägt der Nutzer selbst die Verantwortung für die Planung und sollte selbst entscheiden, welche Empfehlungen umgesetzt werden.

Wie KI am besten genutzt wird, welche Tricks die Reiseplanung erleichtern und wie sie auch in unerwarteten Situationen unterstützen kann, zeigt der Blogbeitrag von TravelSecure – mit vielen zusätzlichen Tipps und Beispielen.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

