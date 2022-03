Reisepodcast Die Urlaubsmacher #39 Saudi-Arabien

Land im Aufbruch zum Tourismus, gute Infrastruktur, sicher, UNESCO Welterbestätte

Michael Becker von Fides Reisen Lufthansa City Center war im Januar 2022 zu einer Informationsreise in Saudi-Arabien unterwegs. Die Tourism Authority hatte einer internationalen Gruppe von Reisespezialisten die Entwicklung des Tourismus in Saudi-Arabien vorgestellt. Seit 2019 können Touristen nach Saudi-Arabien reisen. Das Land hat eine gute Infrastruktur, ist sicher und bietet viele UNESCO-Welterbestätte. Im Podcast #39 stellen Saeed Alghamdi und Milanka Vukovic von der Saudi Tourism Authority in Riad Urlaubsreisen alleine und in der Gruppe im Wüstenstaat vor.

Bei der Rundreise sind Michael Becker besonders die Herzlichkeit und Gastfreundschaft gegenüber Besuchern aufgefallen. Die Menschen sind zuvorkommend und Fremden zugewandt. Dies bestätigt auch Saeed: „Saudi-Arabien zeichnet sich durch seine Gastfreundschaft aus. Wir wollen, dass sich die Reisenden zuhause fühlen.“

Milanka berichtet im Podcast, wie sie mit Freundinnen eine Rundreise im Wüstenstaat gemacht hat. Denn man kann Saudi-Arabien sehr gut auf eigene Faust entdecken.

Reisepodcast Die Urlaubsmacher #39

Host: Michael Becker, Fides Reisen Lufthansa City Center, Berlin

Die Gäste:

Milanka Vukovic, Market Director Europe, Saudi Tourism Authority

Saeed Alghamdi, International Market Manager, Saudi Arabia Tourism Authority

Dauer: 30 Minuten

Auf Spotify, Deezer, Google Play

Blog und Podcast auf: https://www.dieurlaubsmacher.fm/2022/03/01/reisepodcast-39-reisen-in-saudi-arabien/

Über Fides Reisen Lufthansa City Center

Das Reisebüro Fides Reisen Lufthansa City Center wurde vor mehr als 25 Jahren von Michael Becker und Walter Naber in Berlin gegründet. Von Anfang an ist Fides Reisen Partner der Franchisekette Lufthansa City Center. Die Unternehmensphilosophie von Fides Reisen ist Qualität bei den Produkten, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und exzellente Kundenberatung. Fides Reisen ist ein solide aufgestelltes Unternehmen mit Reisespezialisten für Firmen- und Privatkunden sowie mehreren Online-Portalen.

Kontakt

Fides Reisen Lufthansa City Center

Imme Wöhrmann

Alt-Moabit 90

10559 Berlin

0170/2729251

info@woehrmann-pr.de

https://www.dieurlaubsmacher.fm

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.