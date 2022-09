Reisepodcast Die Urlaubsmacher #47 Mamula Island

Neues Design-Boutiquehotel auf Festungsinsel in der Bucht von Kotor, Montenegro

In der einmaligen Lage in der Bucht von Kotor in Montenegro liegt die Festungsinsel Mamula. Die kleine Insel ist umgeben von Meer und Himmel mit weitem Blick auf kristallklares Wasser und steil herausragende Berge.

General Manager Henning A. Schaub erzählt im Reisepodcast #47 mit Podcast-Host Michael Becker über den Umbau der Festung aus dem 19. Jahrhundert zu einem Design-Boutiquehotel und wieso die Bucht von Kotor, ein UNESCO Weltkultur- und Naturerbe, zu den schönsten Gegenden zählt.

Der Podcast „Die Urlaubsmacher“ hat eine Länge von 30 Minuten und kann kostenfrei gehört werden:

Webseite mit Blogartikel:

https://www.dieurlaubsmacher.fm/2022/09/08/mamula-island-design-boutiquehotel-auf-festungsinsel-in-der-bucht-von-kotor/

Über Fides Reisen Lufthansa City Center

Das Reisebüro Fides Reisen Lufthansa City Center wurde vor mehr als 25 Jahren von Michael Becker und Walter Naber in Berlin gegründet. Von Anfang an ist Fides Reisen Partner der Franchisekette Lufthansa City Center. Die Unternehmensphilosophie von Fides Reisen ist Qualität bei den Produkten, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und exzellente Kundenberatung. Fides Reisen ist ein solide aufgestelltes Unternehmen mit Reisespezialisten für Firmen- und Privatkunden sowie mehreren Online-Portalen.

