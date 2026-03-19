Reiseumfrage 2026: Outdoor-Erlebnisse prägen Urlaubserinnerungen am stärksten

72 Prozent der Urlauber erinnern sich am liebsten an Natur und Landschaft.

58 Prozent denken besonders gerne an die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden zurück.

Gutes Essen bleibt stärker in Erinnerung als Sehenswürdigkeiten.

München, 19. März 2026 – Wohin reisen in 2026? Unsichere geopolitische Zeiten machen die Urlaubsplanung für dieses Jahr nicht immer einfach. Welche Reiseform und welche Reiseziele sind aktuell sinnvoll und worauf legen die Deutschen dabei besonders Wert? Was macht einen Urlaub wirklich unvergesslich? Eine aktuelle repräsentative Studie von roadsurfer in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut INNOFACT, bei der rund 1000 Deutsche befragt wurden, zeigt: Besonders prägend für Reisende sind Naturerlebnisse, gemeinsame Zeit mit Familie oder Freunden und kulinarische Eindrücke. Die Ergebnisse geben Einblicke, welche Faktoren nachhaltige Urlaubserinnerungen schaffen und welche Erwartungen Reisende an ihre Urlaubserlebnisse haben.

Naturerlebnisse prägen die stärksten Urlaubserinnerungen

Mit großem Abstand nennen 72 Prozent der Befragten beeindruckende Natur und Landschaften als den prägendsten Bestandteil ihres schönsten Urlaubs. Die Natur ist somit der wichtigste Erinnerungsfaktor. Visuelle und emotionale Eindrücke von Küsten, Bergen, Seen oder weiten Landschaften verbinden viele Reisende langfristig mit Erholung und positiven Urlaubsmomenten. 53 Prozent der Studienteilnehmer bleiben dafür am liebsten in Deutschland.

Auch gemeinsame Erlebnisse spielen eine zentrale Rolle: 58 Prozent erinnern sich besonders an die unbeschwerte Zeit mit der Familie, dem Partner oder dem Freundeskreis. Urlaub wird demnach vor allem als Auszeit wahrgenommen, in der gemeinsame Zeit und Erholung im Mittelpunkt stehen. Dabei zeigt sich: In einer Zeit, in der viele Menschen beim Reisen verstärkt auf Sicherheit und Vertrautheit setzen, gewinnen regionale Erlebnisse im eigenen Land besondere Bedeutung.

Darüber hinaus sind kulinarische Erfahrungen für viele eng mit positiven Urlaubserinnerungen verknüpft: 55 Prozent nennen gutes Essen als einen der wichtigsten Aspekte ihres schönsten Urlaubs. Regionale Spezialitäten, Restaurantbesuche oder gemeinsames Kochen sind demnach erinnerungsstiftender als Sehenswürdigkeiten – für 49 Prozent sind diese ein prägender Bestandteil ihrer besten Reiseerlebnisse. Rund ein Drittel der Befragten (32 Prozent) hebt zudem hervor, dass neue Erfahrungen – etwa durch Aktivitäten oder ungewohnte Erlebnisse – besonders nachhaltig in ihren Erinnerungen an den Urlaub bleiben.

Camping ermöglicht besonders intensive Urlaubserlebnisse

„Die Ergebnisse erklären, warum ein Urlaub mit Camper oder Reisemobil in Erinnerung bleibt. Denn man ist direkt in der Natur und mehr für sich. Zusammen mit den Liebsten kann man eine Gegend ganz flexibel erkunden und kulinarische Highlights entdecken. Deshalb ist Camping ein Urlaub, den man viel bewusster wahrnimmt und an den man sich auch länger erinnert“, sagt Dr. Susanne Dickhardt, Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer. „Gerade in global unsicheren Zeiten bietet Camping viele Vorteile: Man startet direkt von zu Hause aus, ist unabhängig und bleibt flexibel, was den Zielort angeht.“

Methodik: Die Umfrage wurde im Winter 2025 von roadsurfer in Kooperation mit INNOFACT durchgeführt. Befragt wurden 1.008 Personen in Deutschland im Alter zwischen 18 und 75 Jahren. Alle Befragten waren in den letzten zwei Jahren mindestens einmal im Urlaub und besitzen einen Führerschein.

roadsurfer wurde 2016 in München gegründet und ist heute der weltweit führende Anbieter für Camper-Reisen. Mit mehr als 10.000 Fahrzeugen an rund 100 Standorten in 16 Ländern ermöglicht das Unternehmen flexible Reisen, die Freiheit und Abenteuer in den Mittelpunkt stellen.

Neben der Vermietung von Campervans und Wohnmobilen bietet roadsurfer auch Campingfahrzeuge zum Kauf sowie ein Abo-Modell für längere oder saisonale Reisen an. Über die Campingplatz-Plattform „roadsurfer spots“ können Reisende in Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich spontan individuelle Stellplätze buchen.

Dank neuester Fahrzeugmodelle, guter Ausstattung und unbegrenzter Freikilometer können Reisende ohne feste Routen oder vorab gebuchte Unterkünfte aufbrechen.

Weitere Informationen unter https://roadsurfer.com/de/

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