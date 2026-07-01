Reju eröffnet erstes U.S. Research & Development Center in Pennsylvania

Das Labor in Conshohocken stärkt die wissenschaftlichen Kompetenzen von Reju und schlägt die Brücke zwischen Innovation und Kommerzialisierung

Paris, Frankreich und Conshohocken, USA, 1. Juli 2026 – Reju, das Unternehmen für die Regeneration von Textilien, hat heute die Eröffnung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E-Zentrum) in Conshohocken, Pennsylvania, angekündigt. Diese erste Forschungseinrichtung von Reju in Nordamerika ist in das bestehende Forschungszentrum der Abteilung Advanced Materials and Catalysts von Technip Energy integriert. Mithilfe des Labors will Reju den Einsatz seiner Recycling-Technologien sowie zirkulärer Lösungen der nächsten Generation fördern.

Das Kernforschungsteam von Reju im Almaden Research Center von IBM in San José zieht in das neue F&E-Zentrum um. Dort wurde die Depolymerisationstechnologie Volcat von Reju ursprünglich entwickelt. Bei diesem katalytischen chemischen Recyclingverfahren wird Polyester in wiederverwertbare Rohstoffe zerlegt.

„Ich freue mich, Teil dieses innovativen Unternehmens zu sein und gemeinsam mit dem Team die Industrialisierung der Technologie voranzubringen. Damit schaffen wir die Grundlage für echtes Post-Consumer-Textilrecycling im großen Maßstab.“, erklärte Gregory Breyta, Director of Research & Development bei Reju.

Die Einrichtung wird das gesamte Entwicklungsspektrum von der frühen Machbarkeitsprüfung bis hin zur Produktion im Kilobereich abdecken sowie Polyesterrecycling, Lösungen für Mischgewebe und neue Wege in der Kreislaufchemie. Das Ziel ist eine schnelle Iteration und somit auch Beschleunigung von Rejus Weg vom Konzept zur industriellen Realität. Das neue F&E-Zentrum wird die Entwicklung und Validierung von Technologien für die künftigen Reju Regeneration Hubs unterstützen.

Durch die Eingliederung der Anlage in die bestehende Forschungsinfrastruktur von Technip Energies profitiert Reju vom direkten Zugang auf dessen jahrzehntelanges Know-how in den Bereichen Katalyse, Prozessentwicklung, Technologieintegration und industrielle Skalierung.

Die Eröffnung des F&E-Zentrums ist Teil der übergeordneten Strategie von Reju, einen geschlossenen Recycling-Kreislauf aufzubauen, der ausrangierte Stoffe und Textilien wieder in hochwertige Produkte umwandelt. Das Zentrum reiht sich in die wachsende globale Infrastruktur mit Textil-zu-Textil-Anlagen von Reju ein. Dazu gehören der erste Regeneration Hub Zero in Frankfurt am Main sowie die bereits angekündigten Regeneration Hubs in Sittard (Niederlande), Lacq (Frankreich) und Rochester, New York (USA).

„Zusammen bilden diese Anlagen eine reproduzierbare globale Kreislaufinfrastruktur, die den Textilabfall von heute in die Rohstoffe von morgen verwandelt“, sagte Breyta.

About Reju

Reju is a textile-to-textile materials regeneration company focusing on creating innovative solutions for recycling post-consumer polyester textiles and PET waste. Owned by Technip Energies and utilizing technology developed with IBM research, Reju aims to establish a global circular textile system to address PET plastic found in post-consumer textile waste. Learn more at www.reju.com

About Technip Energies

Technip Energies is a global technology and engineering powerhouse. With leadership positions in LNG, hydrogen, ethylene, sustainable chemistry, and CO2 management, we are contributing to the development of critical markets such as energy, energy derivatives, decarbonization, and circularity. Our complementary business segments, Technology, Products and Services (TPS) and Project Delivery, turn innovation into scalable and industrial reality.

Through collaboration and excellence in execution, our 18,000+ employees across 35 countries are fully committed to bridging prosperity with sustainability for a world designed to last.

Technip Energies generated revenues of €7.2 billion in 2025 and is listed on Euronext Paris. The Company also has American Depositary Receipts trading over the counter.

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