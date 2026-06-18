Reju schließt sich Recycling Europe Textiles an

BRÜSSEL, Belgien, 18. Juni 2026 – Recycling Europe begrüßt RejuTM als neues Mitglied seiner Textilsparte Recycling Europe Textiles. Mit dem Beitritt bringt sich Reju künftig noch stärker in die Weiterentwicklung der textilen Kreislaufwirtschaft und die Förderung wettbewerbsfähiger Märkte für recycelte Materialien in Europa ein.

Reju, das Unternehmen für die Regeneration von Textilien, entwickelt innovative Verfahren zur Wiederverwertung von Polyestertextilien sowie PET-Abfällen aus privaten und gewerblichen Verbrauchsströmen. Das Unternehmen vereint führende Ingenieure, Wissenschaftler und Textilexperten aus Europa und Nordamerika. Der erste Regeneration Hub von Reju befindet sich in Frankfurt am Main. Darüber hinaus treibt das Unternehmen den Aufbau weiterer Standorte im industriellen Maßstab voran: im niederländischen Chemelot, Rochester im US-Bundesstaat New York und Lacq in Frankreich.

Julia Ettinger, Secretary-General von Recycling Europe, betont: „Wir freuen uns, Reju als neues Mitglied von Recycling Europe Textiles begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit zeigt, welchen Beitrag die Branche gemeinsam leisten kann, um zirkuläre Lösungen schneller in den Markt zu bringen und gleichzeitig ökologische wie wirtschaftliche Mehrwerte zu schaffen.“

Patrik Frisk, CEO von Reju, erklärt: „Partnerschaften wie diese sind entscheidend, um die Kreislaufwirtschaft für Textilien weiter voranzubringen. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, ein leistungsfähiges Kreislaufsystem für das Textilrecycling aufzubauen und Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenzubringen.“

Die Nachfrage nach zirkulärer Textilwirtschaft wächst stetig. Gleichzeitig gewinnen faire Wettbewerbsbedingungen und Investitionen in Recyclinginfrastrukturen zunehmend an Bedeutung. Branchenübergreifende Kooperationen spielen dabei eine entscheidende Rolle, um die Widerstandsfähigkeit europäischer Recycling-Wertschöpfungsketten zu stärken und die Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

About Reju

Reju is a textile-to-textile materials regeneration company focusing on creating innovative solutions for recycling post-consumer polyester textiles and PET waste. Owned by Technip Energies and utilizing technology developed with IBM research, Reju aims to establish a global circular textile system to address PET plastic found in post-consumer textile waste. Learn more at www.reju.com

About Recycling Europe

Recycling Europe (formerly EuRIC) is the voice of Europe’s recycling industry, including 84 national federations and companies across 24 EU & EFTA countries. From metals and paper to plastics, textiles, tyres, ships, construction & demolition waste, WEEE and ELVs, our members transform waste into resources—powering Europe’s circular economy, ensuring resource autonomy, and boosting competitiveness and sustainable industrialisation across the continent. For press-related enquiries, please contact Zoi Didili, Recycling Europe’s Senior Communications Advisor, by email at zdidili@recyclingeurope.org or by phone at +32 (0) 489 09 46.

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