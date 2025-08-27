Rekordbesuch beim 9. Xperience Festival – 2.500 Menschen feierten spirituelle Vielfalt, Gemeinschaft und Achtsamkeit

Bad Meinberg, 19. August 2025 – Unter dem Motto „Nothing is better than time together!“ wurde das 9. Xperience Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis für über 2.500 Teilnehmerinnen – ein neuer Besucherrekord! Vom Mittwoch bis Sonntag feierten Gäste, Künstlerinnen, Helfer:innen und Yogabegeisterte fünf intensive Tage lang auf dem weitläufigen Gelände von Yoga Vidya in Bad Meinberg ein friedliches und inspiriertes Miteinander.

Bereits wenige Stunden nach Eröffnung des Festivals waren die Festivalzelte mit beeindruckender Gestaltung, der bunte Marketplace und die Wiesen voller Leben. Viele reisten schon zum Festivalstart an und nutzten das komplette 5-Tage-Ticket, um in die über 200 Workshops & Yogastunden, 120 nationale und internationale Acts und 20 Konzerte einzutauchen. Von Hatha-Yoga über Meditation und Consciousness-Talks bis zu Ecstatic Dance – das Festival bot ein einzigartiges Programm für Körper, Geist und Seele.

„Es ist so wunderbar organisiert, mit so viel Liebe habt ihr das gemacht – ganz großartig! Ein ganz liebes, herzliches Dankeschön an alle. Danke, dass es euch gibt. Die Zusammensetzung ist einzigartig: das Essen, die Yogasessions, die Konzerte, die gute Stimmung.“ schwärmt der Festivalfan Markus. „Es war ein sehr harmonisches Miteinander. Durchgehend fröhliche Gesichter auf dem Gelände. Künstler happy, Gäste happy, wir happy“, sagt Dusty, Organisatorin des Festivals bei Yoga Vidya. Gemeinsam mit ihrem engagierten Team hat sie erneut ein ganz besonderes Festivalerlebnis geschaffen – getragen von Herzblut, Kreativität und Achtsamkeit.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt von „Love Keys“, dem bekannten Mantra-Duo von Aleah und Ben, die nach fünf Jahren Bühnenpause sich beim Xperience Festival die Bühne (mit Band) zurückeroberten. Das Publikum empfing sie mit offenen Armen und schon nach wenigen Minuten war der Zauber ihrer Musik wieder spürbar. „Das Xperience Festival bringt auf ganz besondere Weise Professionalität und familiäre Atmosphäre zusammen – es ist alles durchstrukturiert und organisiert und zugleich hat es eine Lebendigkeit, die einfach auch ganz viel intuitives Fließen zulässt.“ betonten die beiden Musiker.

Der Festivalalltag begann oft schon in den frühen Morgenstunden mit Yogaklassen unter freiem Himmel und endete gegen Mitternacht mit klangvollen Konzerten, Tanz und gemeinsamem Sein. Dabei blieb das Festival seiner yogischen Ausrichtung treu: alkoholfrei, nikotinfrei und drogenfrei, mit nachhaltigem Konzept und veganer, bio-zertifizierter Vollwert-Verpflegung.

Der renommierte Yogalehrer Dr. Ronald Steiner gab unter anderem Yogastunden, die stets vollen Anklang fanden. Er sagte über das Festival: „Ich liebe das XPF. Es ist immer eine schöne Mischung aus klassischen Yogastunden und Stunden, die am Rande des Yoga liegen. Diese ungewöhnlichen Stunden inspirieren mich immer wieder.“

Die Vision geht weiter: 2026 steht das 10-jährige Jubiläum an – und die Vorfreude ist bereits spürbar. Dusty kündigt an: „Zehn Jahre Xperience – das werden wir gebührend feiern. Da werden wir zu dem sowieso schon großartigen Happening noch mal eins oben drauf packen.“

Über das Xperience Festival: Das Xperience Festival findet jährlich in Bad Meinberg statt und vereint Yoga, Musik, Tanz, Nachhaltigkeit und bewusste Lebensgestaltung zu einem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis. Organisiert von Yoga Vidya, steht das Festival für ein friedliches Miteinander, persönliche Entwicklung und gelebte Spiritualität.

Yoga Vidya e. V. ist eine als gemeinnütziger Verein organisierte Religionsgemeinschaft rund um Yoga und spirituelles Wachstum. In ihren Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu finden Interessierte an 365 Tagen im Jahr Zugang zu diesem jahrtausendealten Erfahrungsschatz.

