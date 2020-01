Rekordergebnis: Digital Experience Analytics-Anbieter Contentsquare wächst 2019 um 200%

Mehr als 120 Millionen Dollar hat Contentsquare in Finanzierungsrunden seit 2017 erhalten und die Unternehmen Clicktale und Pricing Assistant übernommen. Für seine Vision und Erfolge wurde der Digital Experience Analytics-Anbieter darüber hinaus gerade von der Business Intelligence Group mit dem 2020 BIG Innovation Award ausgezeichnet.

„Digital Experience Analytics ist eine schnell wachsende Branche – angeführt von Contentsquare. Unser Unternehmen ist in diesem Jahr enorm gewachsen: in Bezug auf Umsatz, Kunden, geografische Reichweite, Mitarbeiter, Partner und Produkte,“ so der Contentsquare-CEO, Jonathan Cherki. „Das Feedback der Kunden zeigt, dass wir die richtige Strategie mit den richtigen Leuten umsetzen. Und wir freuen uns auf ein erfolgreiches 2020.“

Rekordwachstum

Die Basis des fast 200-prozentigen Firmenwachstums für 2019 ist der Ansatz, Unternehmen zu befähigen, ihren Kunden bessere Experiences beim Nutzen der jeweiligen Website, Mobile Sites und Apps zu bieten. Contentsquare analysiert hierfür über eine Billion Kundeninteraktionen jeden Tag, um seine 600 Kunden weltweit mit Benchmarks und Empfehlungen zu versorgen. Zum Kundenstamm zählen namhafte Firmen aus allen Branchen, darunter Deichmann, HRS, Real, BCG, Caixa Bank, Crocs, Dell, Europcar, Tom Tailor, Pizza Hut, Cyberport, T-Mobile, TomTom, Toyota, Cosnova oder Unilever.

Contentsquare kreiert eine neue Kategorie von Analytics, die Erkenntnisse über das digitale Nutzerverhalten liefert, welche die Optimierung der Customer Journey und schließlich die Steigerung von Mobile Conversions und Umsatz ermöglichen. 2019 haben sich mehr als 200 Neukunden für Contentsquare entschieden, die gesamte Nutzung der Plattform stieg um fast 300 Prozent. Der internationale Sales des Digital Experience Analytics-Anbieters ist 2019 rasant gewachsen: 40 Prozent des Geschäfts werden inzwischen in den USA und 50 Prozent in Europa geschrieben – hier vor allem in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden und Skandinavien. Das Wachstum in Asien – vor allem in Japan – überstieg die Erwartungen, und Contentsquare investiert in Australien, Singapur und China.

Das Unternehmen verdoppelte seine Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr von 300 auf 600 Teammitglieder. 200 weitere Positionen sollen in diesem Jahr besetzt werden. Contentsquare hat sieben Büros in Paris, München, London, New York, San Francisco, Tel Aviv und Tokyo.

Integrationen und strategische Partnerschaften

Starke Partnerschaften sind ein Schlüsselelement der Unternehmensstrategie. Contentsquare integriert mit mehr als 100 Software-Technologien darunter Analytics-Lösungen von Google und Adobe; Testing- und Personalisierungsplattformen wie Dynamic Yield, Monetate, Optimizely, Kameleoon und Maxymiser; Voice of Customer Plattformen wie Medallia, Usabilla, ForeSee und OpinionLab. 2019 wurde auch eine Business- und Technologie-Integration mit Salesforce angekündigt. Diese nahtlose Integration der Ökosysteme befähigt Kunden, die Daten und Erkenntnisse aus Contentsquare mit ihren Commerce- und Marketing-Lösungen zu verbinden und so deren Mehrwert zu erhöhen. Das Unternehmen hat zudem weltweite strategische Partnerschaften mit Beratungen und Anbietern von Digital Marketing Lösungen, darunter BCG, Capgemini/Lyons, DBi by Havas, iProspect, Merkle, WPP/Wunderman und viele weitere in Europa, den Vereinigten Staaten, Südamerika, dem Nahen Osten und Asien. (mehr dazu hier).

Innovation mit Fokus auf Künstlicher Intelligenz, Datenschutz und Security

170 Mitarbeiter in R&D arbeiten an Produktinnovationen und neuen Modulen, die weit über das hinausgehen, was traditionelle „Clickstream“ Analytics zeigen kann. Eine grundlegend neue Version der Plattform kam 2019. Sie integrierte Funktionalitäten aus den vorangegangenen Akquisitionen wie Session Replay und Innovationen wie Revenue Opportunities, welches die finanziellen Auswirkungen der empfohlenen Änderungen abschätzt.

Auch Datenschutz und Security sind an den Kunden, deren Endnutzern und den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet. Sichtbarer Niederschlag dafür ist die 2020 vervollständigte ISO 27001 Zertifizierung mit SOC 2 Compliance. Das Unternehmen erfüllt auch die Vorgaben aus Datenschutzgesetzen wie der europäischen DSGVO und der kalifornischen CCPA.

Dem 2020 BIG Innovation Award gingen andere Auszeichnungen voraus: jene als Next40 Growth Company der französischen Regierung und eine Anerkennung als Leader im Customer Experience Digital Analytics-Bereich durch Gartner. Der Contentsquare-CEO, Jonathan Cherki, nahm jüngst am diesjährigen Weltwirtschaftsgipfel in Davos teil.

„Unser Ziel hat sich nicht verändert: Unternehmen befähigen, eine bessere Digital Experience zu bieten. Wir schaffen ein intelligentes Gehirn in der Cloud, das dank unserer großartigen Kunden die digitalen Produkte und Services, die wir jeden Tag nutzen, verbessert. Die Erfolge der letzten 12 Monate bestärken uns in unserem Ehrgeiz, die Power von Contentsquare jedem Digital-Profi zur Verfügung zu stellen,“ so Cherki.

Über Contentsquare

Contentsquare befähigt Unternehmen, eine bessere Digital Experience zu schaffen. Die Contentsquare Experience Analytics Plattform trackt und visualisiert Milliarden von digitalen Verhaltensweisen und bietet intelligente Empfehlungen, um Umsatz, Loyalität und Innovation zu steigern. Gegründet 2012 in Paris hat Contentsquare heute Niederlassungen in London, New York, San Francisco, München, Tel Aviv und Tokyo. Mehr als 700 Unternehmen in 25 Ländern bieten ihren Kunden dank Contentsquare bereits eine optimierte digitale Customer Journey. Weitere Informationen unter https://contentsquare.com/de/

