Rekordjahr für IBsolution

Umsatz steigt 2021 um rund 20 % im Vergleich zum Vorjahr

Heilbronn/Mannheim, 24. Februar 2022. 2021 war das erfolgreichste Geschäftsjahr in der 18-jährigen Unternehmensgeschichte von IBsolution. Das Heilbronner SAP-Beratungshaus konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 % steigern. Der Auftragseingang erreichte einen neuen Höchstwert und sichert das künftige Wachstum.

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie hat IBsolution im Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzwachstum von rund 20 % erzielt – gleichbedeutend mit dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte. Dementsprechend zeigt sich Geschäftsführer Oliver Donner hochzufrieden mit der Bilanz des vergangenen Jahres: „Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Mitarbeiter, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Ihrem Engagement und ihrer Begeisterung ist es zu verdanken, dass wir 2021 zum besten Geschäftsjahr in der Geschichte von IBsolution gemacht haben.“

Verstärkter Fokus auf Unternehmensprozesse

Ein weiterer Faktor für das hervorragende Ergebnis ist die Ausweitung der Unternehmensstrategie. So hat IBsolution 2021 den Wandel von der reinen Technologieberatung hin zu einer umfassenden Prozessberatung gezielt forciert und damit einen wichtigen Grundstein für künftiges Wachstum gelegt.

Angesichts der digitalen Transformation stehen Unternehmen vor der Aufgabe, ihre Geschäftsprozesse auf den Prüfstand zu stellen sowie mit Blick auf aktuelle und künftige Anforderungen zu optimieren. Darüber hinaus spielen Themen wie Nachhaltigkeit für den Geschäftserfolg eine immer bedeutendere Rolle. IBsolution unterstützt Unternehmen umfassend bei ihrer Business-Transformation – mit exzellentem Know-how, langjähriger Praxiserfahrung und professionellem Projektmanagement.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Für die Zukunft sieht sich IBsolution mit seinem Portfolio hervorragend aufgestellt. „Wir werden unsere Strategie 2025 konsequent weiterverfolgen“, blickt Oliver Donner optimistisch voraus. „Durch die Erneuerung der Unternehmens-IT mit SAP S/4-HANA steigt der Bedarf an Prozessberatung exponentiell. Dank der Vernetzung unserer Geschäftsbereiche sind wir in der Lage, unsere Kunden entlang ihrer zentralen Geschäftsprozesse ganzheitlich zu beraten.“

Darüber hinaus profitiert IBsolution von der zunehmenden Verlagerung der IT in die Cloud, die sich auch in der strategischen Ausrichtung von SAP widerspiegelt. Seit 2010 beschäftigen sich die Experten von IBsolution intensiv mit Cloud-Systemen. „Indem wir verstärkt in Cloud-Technologien investiert haben, konnten wir uns eine hervorragende Position im Markt erarbeiten“, berichtet Geschäftsführer Loren Heilig. „Unser Ziel ist es, diese Innovationsführerschaft in den kommenden Jahren weiter auszubauen.“ Für 2022 geht IBsolution daher von einem kräftigen Zuwachs bei Umsatz und Mitarbeitern aus.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Customer Experience, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

