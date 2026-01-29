Rekordpreise bei Gold und Silber: Das ZukunftsForum Edelmetalle 2026 bietet Insiderblick auf Treiber, Risiken und Wendepunkte

Hochkarätige Experten diskutieren vom 23. – 24. März 2026 in Frankfurt die Allzeithochs und die aktuellen Perspektiven für Edelmetalle, Wirtschaft und Finanzmärkte.

Frankfurt am Main, 28. Januar 2026 – Vor dem Hintergrund einer außergewöhnlich breiten Prognosespanne für Gold, Silber, Platin und Palladium, wie sie die aktuelle Prognoseumfrage der London Bullion Market Association (LBMA) 2026 aufzeigt, rückt das ZukunftsForum Edelmetalle vom 23.-24. März in Frankfurt stärker denn je ins Rampenlicht der deutschsprachigen Rohstoff- und Finanzcommunity.

Die von dem Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach initiierte Konferenz bringt führende Stimmen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie und Kapitalmarkt zusammen, die das Thema Edelmetalle eint – zu einem Zeitpunkt, an dem Edelmetalle global eine strategisch wachsende Rolle einnehmen. Wichtige Fragestellungen wie: Welche Faktoren sind ausschlaggebend für das aktuelle Allzeithoch bei Gold und Silber? Ist es nicht nur ein nominales, sondern auch ein inflationsbereinigtes Hoch – und wie relevant ist dieser Unterschied für Anleger? Welche Rolle spielten Inflation, Staatsverschuldung und vor allem auch geopolitische Spannungen beim Erreichen der neuen Höchststände? Wie gehen Institutionelle Investoren und Industrieunternehmen mit der Situation um? In welchen Szenarien wäre ein deutlicher Rücksetzer nach dem Allzeithoch wahrscheinlich?

„Die Prognosen der LBMA lassen erkennen, wie tiefgreifend der strukturelle Wandel in der Weltwirtschaft inzwischen ist. Edelmetalle sind nicht nur Krisenindikatoren, sondern zunehmend systemrelevante Rohstoffe – technologisch, geopolitisch und monetär“, sagt Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Initiator des ZukunftsForums Edelmetalle und Geschäftsführer der Fragold Connect GmbH.

Top-Redner 2026: Ökonomie, Kapitalmarkt und Gold im Fokus

Auch in diesem Jahr versammelt das ZukunftsForum ein hochkarätiges Panel renommierter Expertinnen und Experten wie zum Beispiel:

Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der BayernLB

Thema: „Wohin marschieren Wirtschaft und Finanzmärkte?“

Der führende Volkswirt analysiert die wirtschaftlichen Leitplanken für 2026 – von der Dynamik der US-Geldpolitik über geopolitische Spannungen bis zu den Wachstumsrisiken in Europa und Asien. Seine Einschätzungen bieten eine wichtige Grundlage für die Bewertung der Edelmetallmärkte.

Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege und Partner bei Flossbach von Storch

Thema: „Die aktuelle Lage und das Gold: Sicht des Vermögensverwalters“

Vorndran ordnet die Rolle von Gold im Portfolio ein und beleuchtet, wie institutionelle Anleger angesichts hoher Inflationsunsicherheiten, politischer Risiken und Kapitalmarktverwerfungen positioniert sind.

Das ZukunftsForum bietet damit einen einzigartigen Brückenschlag: Zwischen makroökonomischen Faktoren, Rohstoffpolitik, Handelsanalysen und Investorenperspektiven.

ZukunftsForum Edelmetalle: Plattform für Orientierung in turbulenten Zeiten

Neben den zentralen Stimmen von LBMA, World Gold Council und Fachvereinigung Edelmetalle bietet das Forum aktuelle Entwicklungen aus der internationalen Rohstoffpolitik, tiefgehende Einblicke aus dem Metallhandel sowie Einschätzungen institutioneller Investoren. Fachleute diskutieren die jüngsten Marktentwicklungen – etwa die steigende Zentralbanknachfrage nach Gold, die strukturellen Engpässe bei Silber, die Unsicherheiten rund um die Platinmetalle oder die Transformation im Automobilsektor, die den Palladiummarkt zunehmend prägt.

„Die extreme Spannweite der LBMA-Prognosen zeigt, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für die Edelmetallmärkte wird. Unternehmen, Anleger und Industrie benötigen Orientierung – genau hier setzt das ZukunftsForum Edelmetalle an“, betont Wrzesniok-Roßbach.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 23. und 24. März 2026 (mit Vorprogramm am 22. März)

Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt

Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, Investment

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: www.zukunftsforum-edelmetalle.de und in dem Magazin „Gold & Weiss“.

Über die Fragold Connect GmbH:

Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die Fachzeitschrift „Gold & Weiss“ nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.

Firmenkontakt

Fragold Connect GmbH

Wolfgang Wrzesniok-Roßbach

Blumenweg 28

63128 Dietzenbach

+49 (0) 6074 80 34 110



http://zukunftsforum-edelmetalle.de

Pressekontakt

Financial Relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172/2715930



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @ZukunftsForum Edelmetalle