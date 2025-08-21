Relationship Manager – ein echter Traumjob?

Dirk Henker von philoro im Gespräch über Edelmetalle, Kundenvertrauen und den Arbeitsalltag bei einem der führenden Edelmetallhändler Europas

Weilburg, August 2025. Mit der Podcast-Reihe „Mein Traumjob“ gibt Themen-Radio Einblicke in besondere Berufe und außergewöhnliche Karrieren – direkt aus der Praxis. Menschen sprechen über ihren beruflichen Alltag, über Herausforderungen, Motivation und das, was ihren Job zum „Perfect Match“ macht. In der aktuellen Episode begleitet uns Dirk Henker in die Welt der Edelmetalle – als Relationship Manager bei der philoro EDELMETALLE GmbH.

Gold, Platin, Silber, Palladium – und ganz viel Vertrauen: Dirk Henker gewährt spannende Einblicke in seinen Job bei philoro in der Leipziger Filiale. Er kam eher zufällig zu seinem Arbeitgeber und zu diesem Beruf. Sein Bruder hatte ihn auf das Unternehmen und offene Stellen hingewiesen. Jetzt weiß er: „Das ist genau mein Ding!“.

Als Relationship Manager betreut Henker private und institutionelle Kunden beim Kauf und Verkauf von Edelmetallen. Er begleitet seine Kundinnen und Kunden durch bewegte Märkte, analysiert Entwicklungen und schafft durch persönliche Beratung echte Vertrauensverhältnisse – oft über Jahre hinweg. „Es geht nicht nur um Gold, es geht um Beziehungen – und um Menschen, die Verantwortung für ihr Vermögen übernehmen“, erklärt Henker im Gespräch.

Vertrauen, Marktkenntnis und Diskretion

Im Interview verrät er genauer, wie er in die Edelmetallbranche gekommen ist, was ihn an seiner Rolle besonders fasziniert – und wie ein typischer Arbeitstag als Relationship Manager aussieht. Er erklärt, warum Diskretion und Vertrauen die Grundlage seiner Arbeit bilden, welche Rolle wirtschaftliches Gespür spielt und warum nicht nur Zahlen, sondern auch Charakter entscheidend sind.

Henker gibt zudem persönliche Tipps für alle, die sich für eine Karriere im Edelmetallhandel interessieren. Es sei ein Beruf, der fachliches Know-how, Marktgespür und persönliche Kommunikationsstärke auf besondere Weise verbindet. „Man muss bereit sein, zuzuhören. Wer auf Menschen eingehen kann und Interesse an Wirtschaftsthemen mitbringt, findet in diesem Beruf eine erfüllende Aufgabe.“

Schwerpunkte der Episode sind:

– Warum Vertrauen die Währung des Edelmetallgeschäfts ist

– Wie ein typischer Tag im Relationship Management aussieht

– Welche Eigenschaften man mitbringen sollte – fachlich wie menschlich

– Welche Marktkenntnisse gefragt sind – und wie man am Ball bleibt

– Für wen dieser Job ein echter Traumjob sein kann

Das ganze Gespräch und weitere Management-Impulse hören Sie auf Themen-Radio: https://www.themen-radio.de/2025/traumjob-relationship-manager-philoro/

Zudem weitere spannende Themen in den Kanälen Karriere & Erfolg, Geld & Finanzen, Unternehmer & Management, Fuhrpark & Mobilität, Autoren & Bücher sowie Ordnung & Selbstmanagement.

Über philoro EDELMETALLE GmbH

Die philoro EDELMETALLE GmbH gehört zu den führenden unabhängigen Anbietern im Edelmetallhandel in Europa, mit einem europaweiten Filialnetz in Österreich, Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz, Hongkong und New York. Das Unternehmen richtet sich sowohl an private Anleger als auch institutionelle Kunden. Edelmetalle können über einen Online-Shop, die Großhandelsplattform oder direkt in den Filialen erworben werden. philoro bietet sichere und transparente Lösungen für den Kauf, Verkauf und die Lagerung von Edelmetallen. Besonders geschätzt wird philoro für seine persönliche Beratung, hohe Sicherheitsstandards und vielfältige Investitionsmöglichkeiten.

Mehr Informationen: www.philoro.de

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Und über unseren Input-Service ( www.input-service.de) können zum Teil kostenlose Whitepaper oder Webinare online genutzt werden. Zum Beispiel unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation mit Ordnungs-Expertin Edith Stork.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

Pressekontakt: Eckpunkte Kommunikation GmbH, Bahnhofstraße 23 in 35781 Weilburg. Telefon: 06471-5073440. Mail: redaktion@management-publishing.de Ansprechpartner: Wolfgang Eck.

Firmenkontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH / Management Publishing

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442



http://www.management-publishing.com

Pressekontakt

Management Publishing

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442



https://www.management-publishing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.