Relaunch der Unternehmens-Website

Hückeswagen, 14.09.2023 – Rollentechnik vom Stein GmbH, bekannt für seine Expertise in den Bereichen Räder, Rollen und Zubehör für optimalen Materialfluss, hat eine umfassende Überarbeitung und Weiterentwicklung seiner Webseite erfolgreich umgesetzt. Ziel ist es, seinen Kunden und Interessenten auf der neuen Website noch mehr Informationen zu Produkten und Leistungen sowie eine schnelle und effiziente Konfigurationsmöglichkeit im Rollfigurator® anzubieten.

Neue Webseite mit intelligenter Kundenführung durch den Rollfigurator

Die aufgewertete Webseite wurde am 14.09.2023 gelauncht und legt den Fokus vermehrt auf die Bereitstellung technischer Details, eine vereinfachte Navigation und intuitive Benutzerführung. Es ist der nächste logische Schritt in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den Bestellprozess weiter zu optimieren und gleichzeitig die Kundenbindung zu erhöhen. „Wir möchten unseren Kunden den Weg zum passenden Produkt so stressfrei und einfach wie möglich anbieten. Innovation und Kundenzufriedenheit sind dabei unser Antrieb“, erklären die Geschäftsführer Marcel vom Stein und Sebastian vom Stein.

Die frische, visuell ansprechende Webseite bietet Leichtigkeit und Effizienz für die User und demonstriert das unternehmerische Streben, die Bedürfnisse und Zufriedenheit der Kunden in den Vordergrund zu stellen.

Maximale Informationen für den optimalen Materialfluss

Das erweiterte Produkt- und Informationsangebot ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von passgenauen Lösungen für den Materialfluss. Es steht nicht nur die Effizienz im Vordergrund, sondern auch die qualitativ hochwertige Auswahl. Die optimierte Webseite bietet erweiterte technische Informationen und Unterstützung, um den Kunden in die Lage zu versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen. „Mit unserer neuen Webseite setzen wir einen weiteren Meilenstein in der schnelllebigen und dynamischen Welt des Materialflusses. Unsere Kunden können sich auf die Qualität unserer Produkte und Leistungen verlassen“, so Marcel vom Stein, einer der Geschäftsführer des Unternehmens.

Rollentechnik vom Stein GmbH strebt kontinuierlich Verbesserungen und Optimierungen an, um hochwertige Materialflusstechnologien zu entwickeln und seinen Kunden anzubieten. Dabei steht die neue Webseite als Aushängeschild für die Umsetzung dieser Ambition.

Die Rollentechnik vom Stein GmbH ist ein Spezialist für Räder, Rollen und Zubehör, mit dem Ziel den optimalen Materialfluss in der Logistik und Produktion zu gewährleisten. Mit umfassendem Fachwissen und jahrelanger Erfahrung bieten die Geschäftsführer Marcel vom Stein und Sebastian vom Stein mit Ihrem Team Ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und erstklassigen Service. Gegründet aus der Leidenschaft für Technik und Fortschritt, steht die Rollentechnik vom Stein GmbH für Qualität und Innovation.

Kontakt

Rollentechnik vom Stein GmbH

Marcel vom Stein

Stahlschmidtsbrücke 43

42499 Hückeswagen

02192/7919840



https://www.rollentechnik.com

