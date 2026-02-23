Remington BareMe 2-in-1 Gesichtshaarentferner: kompakt wie ein Lippenstift

Dieser kompakte 2-in-1-Begleiter kombiniert sanfte Rasur mit Präzisions-Augenbrauenformung – perfekt für unterwegs

Die Marke Remington erweitert ihr Beauty-Portfolio mit dem neuen BareMe 2-in-1 Gesichtshaarentferner. Das innovative Gerät adressiert ein weit verbreitetes Problem moderner Konsument*innen: den Wunsch nach professioneller Gesichtspflege, die jederzeit und überall verfügbar ist. Denn viele Menschen empfinden unerwünschte Gesichtsbehaarung als störend und sind auf der Suche nach einer Lösung, die sowohl unterwegs als auch zu Hause funktioniert – ohne schmerzhafte oder hautreizende Methoden wie Dermaplaning, Zupfen oder Waxing. Mit seinen kompakten Abmessungen im Lippenstift-Format passt der BareMe Gesichtshaarentferner in jede Handtasche und jeden Kulturbeutel. Das kompakte Design macht ihn zum idealen Reisebegleiter für spontane Touch-ups oder die tägliche Pflegeroutine. Sogar unterwegs kann unerwünschte Gesichtsbehaarung ganz einfach und bequem entfernt werden.

Sanfte Rasur und präzise Augenbrauenpflege

Zwei spezialisierte hypoallergene Aufsätze für glatte Haut und perfekt geformte Augenbrauen wie aus dem Studio, ganz ohne Termin.

Sanfter Gesichtsrasierer: Entfernt Flaum auf besonders schonende Weise und peelt dabei gleichzeitig leicht die Haut. Die hypoallergenen Klingen aus Chirurgenstahl sorgen für eine sichere und komfortable Anwendung ohne Schmerzen oder Hautreizungen – ideal für empfindliche Gesichtshaut.

Präzisions-Augenbrauenformer: Ausgestattet mit einer Präzisionsspitze und einem integrierten weißen LED-Ringlicht für optimale Ausleuchtung. So gelingt die perfekte Augenbrauenformung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen oder unterwegs, damit nur die Härchen entfernt werden, die man wirklich loswerden möchte.

Die technischen Highlights im Überblick:

– Lange Laufzeit: Bis zu 80 Minuten Betriebsdauer nach nur 90 Minuten Ladezeit

– Praktisches Laden: USB-C-Anschluss für maximale Kompatibilität mit allen gängigen Ladegeräten

– 100 Prozent wasserdicht: Ermöglicht die Anwendung unter der Dusche

– 2-in-1-Aufbewahrung: Schutzkappe mit integrierter Verstaumöglichkeit für beide Aufsätze

– Perfekt für unterwegs: Sehr kompaktes Design, abwaschbare Aufsätze und weltweite Spannungsanpassung

BareMe 2-in-1 Gesichtshaarentferner WFS200

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 29,99 Euro

BareMe ist eine eingetragene Marke von Remington.

Die Lifestyle-Marke Remington wurde 1937 in New York gegründet. Als Pionier im Bereich Personal Care brachte das Unternehmen noch im gleichen Jahr seinen ersten handlichen Elektrorasierer auf den Markt. Heute begeistert Remington mit einer großen Vielfalt an hochwertigen und innovativen Stylingprodukten für Frauen und Männer. Inspirieren lässt sich das Unternehmen dabei von den aktuellen Trends sowie von den Kunden selbst – um unverzichtbare Must-haves zu kreieren, die haargenau den Kundenbedürfnissen entsprechen. Remington ist eine Marke der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe.

Firmenkontakt

Russell Hobbs Deutschland GmbH

Julia Neigum

Am Unisys-Park 1

65843 Sulzbach

0175 7215012



https://de.remington-europe.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Jennifer Seidel

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

069 4305214-15



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Remington