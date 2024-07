Remote Work: REBA IMMOBILIEN AG setzt auf moderne Arbeitsmodelle

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein bekannter Akteur im Bereich der Gewerbeimmobilien aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland, führt ab sofort Remote Work als bevorzugtes Arbeitsmodell ein.

Moderne Arbeitsmodelle: REBA IMMOBILIEN AG fördert Remote Work

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein bekannter Akteur im Bereich der Gewerbeimmobilien aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland, führt ab sofort Remote Work als bevorzugtes Arbeitsmodell ein. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens für moderne Arbeitsmodelle und die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter.

Transformation durch Innovation

Nach umfangreichen internen Analysen und positiven Erfahrungen mit Remote-Arbeit während der Pandemiezeit und danach hat sich die REBA IMMOBILIEN AG entschieden, Remote Work als bevorzugtes Arbeitsmodell einzuführen. „Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt haben die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Wir sehen in der Remote-Arbeit nicht nur eine Reaktion auf diese Veränderungen, sondern auch eine Chance, die Produktivität und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter weiter zu steigern“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen

Die Präferenz für Remote Work bietet zahlreiche Vorteile. Mitarbeiter profitieren von einer besseren Work-Life-Balance, flexibleren Arbeitszeiten und der Möglichkeit, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten. Dies erhöht nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern steigert auch die Attraktivität der REBA IMMOBILIEN AG als Arbeitgeber. Das Unternehmen wiederum kann auf einen größeren Talentpool zurückgreifen und die Betriebskosten senken.

Unterstützung und Infrastruktur

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat die REBA IMMOBILIEN AG umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Hierzu zählen Investitionen in modernste Kommunikationstechnologien und die Einrichtung von virtuellen Büros und Meetingräumen. „Wir sind uns bewusst, dass die Umstellung auf Remote Work nicht ohne Herausforderungen ist. Deshalb legen wir großen Wert auf eine umfassende Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess“, betont Holger Ballwanz.

Die REBA IMMOBILIEN AG sieht die Präferenz für Remote Work als langfristige Strategie zur Steigerung der Effizienz und Innovation im Unternehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Arbeit flexibel und digital ist. Mit der Einführung von Remote Work als bevorzugtes Arbeitsmodell setzen wir ein Zeichen für eine moderne und zukunftsorientierte Arbeitsweise.“

Breites Leistungsspektrum der REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekannter Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien sowie Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch). Das Unternehmen ist Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert auf nationaler und internationaler Ebene zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam der REBA IMMOBILIEN GmbH, ihrer 100%igen Tochterfirma, einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen und -renovierungen an. Dies umfasst Bausanierung, Innenausbau und Trockenbau, energetische Sanierung, Fliesen- und Laminatverlegung, Parkettarbeiten sowie Sanitär- und Elektroinstallationen. Spezialgebiete sind dabei die Altbausanierung und Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

