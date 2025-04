Renoarde setzt Maßstäbe: Die neue Webseite der Regensburger Agentur ist barrierefrei – genauso wie das kommunale Vorzeigeprojekt pentling.de

Barrierefreiheit im Internet wird ab Mitte 2025 Pflicht für viele Unternehmen und öffentliche Stellen. Die Regensburger Full-Service-Werbeagentur Renoarde zeigt bereits heute, wie gesetzeskonforme Barrierefreiheit in der Praxis funktioniert – mit der neu gestalteten, komplett barrierefreien Agentur-Webseite unter www.renoarde.de sowie der neuen, ebenfalls barrierefreien Webseite der Gemeinde Pentling.

Als erfahrene Kommunikationsagentur mit Sitz in Regensburg, Berlin und Wien entwickelt Renoarde seit 2001 durchdachte Design- und Digitallösungen für Unternehmen, Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. Mit dem Relaunch der eigenen Webseite stellt die Agentur unter Beweis, dass Barrierefreiheit nicht nur ein Gesetzesthema ist – sondern ein echter Qualitätsanspruch für zeitgemäße Markenkommunikation.

Barrierefrei nach Gesetz – praxisnah, modern und zukunftssicher

Die neue Webseite von Renoarde wurde nach den geltenden Richtlinien zur digitalen Barrierefreiheit umgesetzt – inklusive der Anforderungen aus dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz BFSG, der internationalen WCAG und der deutschen BITV. Sie ist damit nicht nur optisch und inhaltlich auf dem neuesten Stand, sondern auch technisch vollständig barrierefrei.

Besonders im Fokus standen dabei:

klare Navigationsstrukturen

eine vollständig tastaturbedienbare Website

alternative Texte für Bilder und Grafiken

ausreichende Farbkontraste

skalierbare Schriften

barrierefreies Kontaktformular

logisch gegliederte Inhalte in verständlicher Sprache

Diese Webseite ist nicht nur ein Schaufenster – sie ist ein Beweis, sagt Reinhold Bayer, Geschäftsführer von Renoarde. Wir zeigen mit unserem eigenen Webauftritt, dass barrierefreie Webseiten nicht langweilig oder technisch eingeschränkt sein müssen. Im Gegenteil – sie funktionieren besser, sind übersichtlicher und erreichen mehr Menschen.

Renoarde hilft Kommunen und Unternehmen beim Umstieg

Besonders für bayerische Kommunen, die oft mit WordPress arbeiten, wird das Thema Barrierefreiheit bis Mitte 2025 zur dringenden Aufgabe. Doch auch viele kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von einer barrierearmen oder barrierefreien Website – selbst wenn sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Renoarde bietet bereits heute komplette barrierefreie Weblösungen auf WordPress-Basis an – schnell, DSGVO-konform, visuell stark und gesetzeskonform umgesetzt. Neben dem Projekt für die Gemeinde Pentling wurden auch weitere Webprojekte im öffentlichen Sektor erfolgreich umgesetzt.

Barrierefreiheit ist mehr als Pflicht – sie ist Professionalität

Eine barrierefreie Website bringt klare Vorteile – auch für Unternehmen, die nicht zur Umsetzung verpflichtet sind:

bessere Auffindbarkeit bei Google

einfache Bedienung für alle Nutzergruppen

mehr Professionalität und Vertrauen in der Außendarstellung

starke Wirkung bei Fördermittelvergaben

digitale Teilhabe als Markenzeichen

Renoarde unterstützt Kommunen, Städte, Unternehmen und Organisationen mit über 20 Jahren Erfahrung in Design, Technik und digitaler Kommunikation. Die Agentur bietet individuelle Analysen bestehender Webseiten, schnelle Relaunch-Prozesse auf WordPress und vollumfängliche Barrierefreiheits-Checks an.

Jetzt prüfen, bevor es zu spät ist

Ob Pflicht oder Chance – die Zeit läuft. Der Stichtag zur Umsetzung der Barrierefreiheit für digitale Angebote ist der 28. Juni 2025. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch digitale Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.

Mehr über barrierefreie Weblösungen mit Renoarde finden Sie unter:

www.renoarde.de

Über Renoarde

Die Renoarde GmbH ist eine inhabergeführte Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in Regensburg sowie Standorten in Berlin und Wien. Seit 2001 unterstützt Renoarde Unternehmen, Kommunen und Organisationen mit kreativen Lösungen in Design, Kommunikation, Social Media, Web und Print. Spezialisiert auf barrierefreies Webdesign, Content-Strategien und Corporate Branding für Branchen wie Medizintechnik, Maschinenbau, Handel, Gastronomie und öffentliche Verwaltung.

Kontakt

Renoarde GmbH

Osterhofener Strasse 12

93055 Regensburg

Telefon 0941 568 13 619

E-Mail letsgo@renoarde.de

Web www.renoarde.de

Pressekontakt

Reinhold Bayer

Geschäftsführer Renoarde GmbH

E-Mail presse@renoarde.de

Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl

Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.

RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.

Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.

Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.

