Reolink Argus 3 Pro – Neue smarte 2K WLAN-Akkukamera mit Personenerkennung & Spotlights

12.04.2021, Hongkong. Reolink, ein weltweit führender Hersteller von smarten Sicherheitskameras & -lösungen, hat heute die 100% kabellose Argus 3 Pro vorgestellt, eine brandneue akkubetriebene WLAN-Überwachungskamera mit smarter Personen-/Fahrzeugerkennung, farbiger Nachsicht in 2K 4MP, bewegungsaktivierten Scheinwerfern und Sirene. Ab 12. April 2021 kann sie im Reolink offiziellen Shop vorbestellt werden.

Reolink Argus 3 Pro bietet einen sicheren Schutz für das Zuhause oder Geschäft. Wenn verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Bewegungen in die Überwachungszone eintreten, werden bewegungsaktivierte Spotlights und Sirene ausgelöst, um den potenziellen Kriminellen zu warnen. Stoppen Sie das Verbrechen, bevor es passiert.

Das wichtigste ist, dass man keine Sorge um Fehlalarme oder zusätzliche Abo-Gebühren mehr macht. Wegen der fortschrittlichen integrierten AI-Technologie unterscheidet Argus 3 Pro wahre Bedrohungen wie Personen, Autos von fliegenden Käfern oder schwankenden Zweigen.

Auch im Dunkeln kann man 2K 4MP Super HD genießen und mit der eingebauten Scheinwerfen farbige Videos mit hervorragenden Details ansehen. Egal wo und wann Sie sind, steht Ihr Eigentum stets unter Kontrolle.

“Wir legen stets großen Wert auf die Nachfrage der Benutzer nach Sicherheitsprodukten. Deshalb sind wir bestrebt, smartere, tragbarere und angenehmere Überwachungskamera bereitzustellen.” So sagte Sharon Guo, Produktmanagerin bei Reolink. “Argus 3 Pro ist ein solches avantgardistisches Sicherheitsprodukt, dass sie sowohl im Innenraum als auch im Freien 100% kabellos und flexibel installiert werden kann.”

Als ein leistungsstarker Schützer von jedem Zuhause oder Unternehmen verfügt diese smarte WLAN-Akkukamera mit Personenerkennung und Spotlights über unter anderem folgende Funktionen:

1) Personen-/Autoerkennung: Unterscheidet Person und Fahrzeug von anderen sich bewegten Objekten.

2) 2K 4MP Super HD: Erfasst klarere Details in 2K (2560*1440) und bietet besseres visuelles Erlebnis.

3) Farbige Nachtsicht: Zeichnet Videos mit Scheinwerfer farbig auf, auch in der Dunkelheit.

4) Stabiles Dualband-WLAN: 2,4GHz oder 5GHz WLAN für einfache und flexible Installation.

5) Akku-/Solarbetrieb: Ausgestattet mit wiederaufladbarem Akku und unterstützt auch Reolink Solarpanel für unterbrechungsfreie Energieversorgung.

6) IP65 Wetterfest: Funktioniert perfekt für Innen- /Außenbereich.

7) 2-Wege-Audio: Echtzeitige Kommunikation mit den Besuchern.

8) Flexible Speicheroptionen: MicroSD-Karte (bis zu 128GB) für lokale Speicherung oder mit NVRs für 24/7 kontinuierliche Aufzeichnung.

9) Freihändige Steuerung: Argus 3 Pro ist mit Google Assistant kompatibel.

10) Zeitraffer: Schöne Aussichten in Minuten erfassen und sie mit Freunden teilen.

11) Fernzugriff überall & jederzeit: Die Kamera fern kontrollieren und Live-Ansicht sehen, egal wo und wann.

Mehr über Reolink smarte Überwachungskameras mit Personen-/Fahrzeugerkennung erfahren Sie unter Reolink offizielle Website >

Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Unsere Mission ist es, mit Reolink Überwachungskameras und -systemen ständigen Schutz zu gewährleisten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt.

