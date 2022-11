Reparatur von Wasserlecks unter der Toilette

Warum leckt meine Toilette von unten?

Diese Art von Leck wird in der Regel verursacht, wenn die Dichtung unter der Toilette versagt. Dieser Wachsring kann brechen, wenn einer der Flansche (Bolzen) reißt und die Toilette dadurch instabil wird. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine neue Wachsdichtung einbauen, um eine wasserdichte Abdichtung zwischen der Toilette und dem Toilettenflansch herzustellen, und wie Sie einen neuen flexiblen Wasserzulaufschlauch installieren.

Plötzliche Verschiebungen, Stöße, Abwasserrückstau und schlechte Installation können dazu führen, dass die Wachsdichtung unter der Toilette von Wasser überwältigt wird.

Wie man ein Leck unter einer Toilette repariert

Bevor Sie einen neuen Wachsring für Ihre Toilette kaufen, müssen Sie die Ursache für das Leck feststellen. Wasser kann den Boden oder den Unterboden beschädigen und die Befestigungsschrauben schwächen, mit denen der Toilettenflansch und die Toilette am Boden befestigt sind. Stellen Sie fest, ob Sie den beschädigten Boden oder Unterboden wegschneiden, die Befestigungsschrauben ersetzen, den Wachsring austauschen oder alles zusammen tun müssen. Sobald Sie das Ausmaß des Problems festgestellt haben, sollten Sie die folgenden Schritte in Betracht ziehen:

– Entleeren Sie den Tank und die Schüssel der Toilette – Drehen Sie den Wasserhahn zu und lassen Sie das Wasser aus dem Tank und der Schüssel ab.

– Trennen Sie die Wasserversorgungsleitung ab – Das Entfernen der Wasserversorgungsleitung hilft Ihnen bei der Wiederinbetriebnahme der Toilette, nachdem die Wachsdichtung ersetzt wurde. Wenn Sie die Wachsdichtung austauschen, sollten Sie immer auch an den Austausch der Toilettenzuleitung denken. Wenn die Toilette mit dem Badezimmerboden verstemmt ist, ritzen Sie die Verstemmung rund um den Toilettenboden mit einem Rasiermesser ein.

– Entfernen Sie die Toilette – Sobald sie frei ist, fassen Sie die Toilette an den Seiten des Beckens an und rütteln Sie sie hin und her, um die alte Wachsdichtung zu lösen. Heben Sie die Toilette vom Boden ab und stellen Sie sie beiseite.

– Entfernen Sie den verbrauchten Wachsring – Verwenden Sie einen breiten Spachtel, um die alte Wachsversiegelung vom Toilettenboden und dem Toilettenflansch abzukratzen. Kippen Sie die Toilette, um alle Wachsreste vom Boden zu entfernen.

– Führen Sie notwendige Reparaturen durch – Dies ist die Phase, in der Sie beschädigte Bodenbeläge, Schrauben oder andere Teile reparieren, bevor Sie den neuen Ring anbringen.

– Installieren Sie den neuen Wachsring – Setzen Sie die neue Wachsdichtung mittig auf den Toilettenflansch.

– Wiedereinbau der Toilette – Senken Sie die Toilette mit den Bolzen als Führung so weit wie möglich ab, wenn Sie sie auf die neue Wachsdichtung setzen.

– Sichern Sie die Toilette – Bringen Sie Unterlegscheiben an und ziehen Sie die Schrauben in der Reihenfolge und an der Stelle fest, an der sie entfernt wurden.

– Schließen Sie die Wasserquelle wieder an – Schließen Sie die Wasserquelle an die Toilette an, drehen Sie das Wasser auf und lassen Sie den Tank füllen, bevor Sie spülen.

– Testen Sie Ihre Arbeit – Legen Sie Taschentücher oder Toilettenpapier um den Boden der Toilettenschüssel, wo sie auf den Boden trifft (stellen Sie sicher, dass der Boden trocken ist), und spülen Sie die Toilette mehrmals. Wenn Sie sehen, dass das Wasser die Tücher oder das Papier durchtränkt, ist die Wachsdichtung nicht korrekt installiert (entfernen Sie die Toilette und beginnen Sie die Installation mit einer neuen Wachsdichtung).

– Beenden Sie die Installation – Wenn Sie nach der Installation des Wachsrings keine Lecks feststellen, dichten Sie die Toilettenschüssel am Boden ab und desinfizieren Sie die Toilette und alle Oberflächen im Badezimmer gründlich.

Wenn Sie die Toilette wieder einbauen, sollte der Tank parallel zur Wand stehen. Rütteln Sie die Toilette NICHT, wenn Sie sie auf die neu installierte Wachsdichtung setzen. Drehen Sie die Toilette leicht von einer Seite zur anderen, bis sie bündig auf dem Badezimmerboden aufliegt.

Wie gefährlich ist Wasser aus einer undichten Toilette

Die gleichen Kategorien, die für Hochwasser verwendet werden, können auch für überlaufende und undichte Toiletten verwendet werden. Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie auslaufendes Wasser aus Ihrer Toilette reinigen:

Kategorie 1 – Es handelt sich um sauberes Wasser aus sanitären Quellen, das keine signifikanten mikrobiellen Verunreinigungen enthält. In Bezug auf Ihre Toilette würde dieses Wasser aus der Quellinstallation oder dem Wassertank stammen.

Kategorie 2 – Dieses auch als Grauwasser bezeichnete Wasser kann einen Verunreinigungsgrad aufweisen, der bei Einnahme Krankheiten oder Unwohlsein verursachen kann. Solche Quellen sind:

– Überlauf von Geschirrspülern oder Waschmaschinen

– Ausfälle von Sumpfpumpen

– Überlauf der Toilette oder Leckagen mit Urin, aber ohne Fäkalien

Kategorie 3 – Dieses so genannte Schwarzwasser enthält Krankheitserreger und ist hochgradig kontaminiert und äußerst unhygienisch. Ein Verschlucken kann zu schweren Erkrankungen oder zum Tod führen. Zu diesen Quellen gehören:

– Überlauf der Toilettenschüssel oder Leckagen, die Fäkalien enthalten

– Rückstau des Abwassers

– Steigendes Hochwasser

Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Schutzbrillen, wenn Sie mit Wasser der Kategorie 3 zu tun haben.

Behebung von Toilettenlecks

Wenn Sie dafür sorgen, dass Ihre Toilette wie vorgesehen funktioniert, können Sie kostspielige Bauschäden und schwere gesundheitliche Probleme für Ihre Angehörigen verhindern.

Das Ignorieren einer undichten Toilette kann zu katastrophalen Bauschäden, teuren Reparaturen und potenziell lebensbedrohlichen Krankheiten führen.

