Repricing – Das Must-Have Tool für deinen Onlineshop

Jeder Onlineshop-Betreiber stellt sich die Frage, wie er seine Produkte mit denen anderer Händler vergleichen kann. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es im Internet eine Vielzahl von Anbietern gleicher Produkte gibt und letztendlich für den Kunden fast ausschließlich der Preis das entscheidende Kriterium ist. Hier kann man als Shop-Betreiber leicht den Überblick verlieren.

Repricing bietet hier Abhilfe. Ähnlich wie der Händler vor Ort passt dieses Tool stets den Preis an, nur digital. So ist man als Händler bzw. Shop-Betreiber vollkommen losgelöst davon, stets eine eigene Marktanalyse und Marktrecherche zu betreiben. Man selber bleibt konkurrenzfähig und kann sich mit anderen wichtigen Dingen beschäftigen.

Aber wie funktioniert das Tool? Repricing durchforstet alle im Internet hinterlegten Preise für die entsprechenden Produkte und gibt anschließend einen Verkaufspreisvorschlag an. Mit diesem ultimativen Tool ist es jedem Shop-Betreiber möglich, stets den besten Preis für seine Produkte anbieten zu können. Gerade im digitalen Zeitalter, in dem der Online-Handel immer weiter wächst, hat man so die optimale Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen und an sich zu binden. Und das ganze ohne großen Aufwand wie Werbung und eigene Recherchen und Preisanalysen.

Die Software übernimmt eine wesentliche Aufgabe, nämlich die Preisgestaltung aller verfügbaren Artikel. Die bislang hierfür benötigte Arbeitszeit kann nun mit der Generierung von Umsatz kompensiert werden. So bleibt der Shop stets auf dem neuesten Stand was die Preispolitik und -gestaltung der Konkurrenz angeht und kann ohne eigenen Aufwand hier gegensteuern und seine Preise entsprechend anpassen. Während die Konkurrenz ihre Preise ermittelt, kann man selbst noch aktiv auf dem Markt tätig sein und ohne Weiteres tätig bleiben, auch wenn die Mitbewerber ihre Preise aktualisiert haben. Wie von Zauberhand sorgt Repricing für eine automatische Anpassung der eigenen Preise. Mit Repricing hat man seinen Konkurrenten gegenüber einen nicht unwesentlichen Vorteil, der sich auch spürbar bemerkbar macht.

Repricing ist stets online und kann so täglich den besten Verkaufspreis angeben. BENY wird z.B. durch API direkt an den Shop oder Warenwirtschaft angehängt und dann laufen die neuen Preise automatisch rein. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Zeitzone man sich befindet und zu welcher Uhrzeit man den Abruf macht. Mit diesem unverzichtbaren Tool ist eine Umsatzsteigerung und Neukundengewinnung keine Frage des ob oder wie, sondern des Wann.

Mehr Informationen hierzu:

BENY GmbH

Winkelstr. 12

78056 Villingen-Schwenningen

CEO: Thomas Nyga

Kontakt:

E-Mail: info@beny-repricing.com

