Residenzmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Besucher können sich am 12. und 13. Oktober auf den traditionsreichen Residenzmarkt in Weilburg freuen / Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Weilburg, im Oktober 2023. In diesem Jahr findet der Weilburger Residenzmarkt am 12. und 13. Oktober statt. Anlässlich dazu laden die Geschäfte in der Innenstadt am 13. Oktober von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. „Unsere Geschäftsinhaberinnen und -inhaber lassen sich immer einiges einfallen, es lohnt sich vorbeizuschauen“, sagt der Vorsitzende der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) Wolfgang Eck.

Im Rahmen des traditionellen Residenzmarktes findet der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Weilburg statt. Besucherinnen und Besucher werden mit einigen Aktionen überrascht, wie beispielsweise von Schuhmaxx in der Neugasse. Dort erhalten Kundinnen und Kunden 20 Prozent Rabatt auf Schuhe.

Zum Residenzmarkt gibt es in der Weilburger Innenstadt außerdem eine Vielzahl an Buden mit Speisen und Verkaufsware. Auf dem König-Konrad-Platz wartet ein Karussell auf die kleinen Gäste. Außerdem findet dort ein landwirtschaftlicher Markt mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen statt. In der Mauerstraße begeistert ein Flohmarkt und das Bergbau- und Stadtmuseum bietet freien Eintritt. Musikalische Live-Act sorgen am Samstag für die stimmige Unterhaltung.

„Verkaufsoffene Sonntage sind eine hervorragende Ergänzung der beliebten Veranstaltungen in Weilburg. Sie sind wichtig für die lokale Wirtschaft und für die Attraktivität unserer Stadt. Geöffnete Geschäfte beleben die Innenstadt und beugen Leerständen vor“, unterstreicht Eck.

Weitere Informationen finden Interessierte in der aktuellen Ausgabe von Weilburg Live unter https://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de/weilburg-live.html

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

