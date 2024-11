Resilienz – Baustein für stabile Gesundheit

Psychische und mentale Sicherheit sind erlernbar

Resiliente, also psychisch widerstandsfähige Menschen, sind seltener krank. Denn sie können Unwägbarkeiten deutlich besser begegnen und wissen, wie sie sich auch in schwierigeren Lebensphasen Freude und Motivation erhalten und nicht unterkriegen lassen. Die gute Nachricht: Diese Resilienzfähigkeit ist nicht angeboren, sondern kann erlernt werden. Wie, das wissen Andrea vorm Walde und Maren von Bülow, die regelmäßig Seminar und Workshops zu diesem Thema abhalten – das nächste findet vom 14. bis 16. Februar 2025 statt.

Stress-resistenter durch eigene Ressourcen

Rund 45 Prozent aller Deutschen haben laut der Deutschen Depressionshilfe mit Depressionen zu tun, sei es weil sie selbst betroffen sind oder aber Familienmitglieder oder Freunde mit dieser Erkrankung um sich haben. Es braucht aber nicht gleich eine psychische Erkrankung, um zu sehen, dass es wichtig ist, innerlich stabil zu sein. Stress bestimmt unser aller Alltag und diesem müssen wir etwas entgegensetzen können, sonst drohen auch körperliche Probleme. Anstatt den Umgang mit diesem Stress zu lernen, wie es oft gepredigt wird, kann auch ein anderer Ansatz verfolgt werden: Die eigenen Ressourcen zu entdecken und wieder der intrinsischen Motivation zu folgen, macht widerstandsfähig und belastbar und Stress entfaltet erst gar nicht mehr eine so große Wirkung.

Reißleine ziehen

Jeder fühlt sich dann und wann einmal vom Leben überrollt. Gerade unter schwierigen politischen und gesellschaftlichen Umständen wie den aktuellen, schwindet bei vielen die Kraft. Gerade in Gemeinschaft lässt sich diese dann aber besonders gut wieder entwickeln. Andrea vorm Walde und Maren von Bülow verfolgen daher neben ihrer therapeutischen Arbeit in ihrer Praxis den Weg von sogenannten Retreats in kleinen und intimen Gruppen. Wechselnde Sequenzen von Gruppen- und Einzelcoachings, Breathwork und Herzarbeit aus der Bindungsenergetik-Methode werden ergänzt durch Bewegung an der frischen Luft, Möglichkeiten zum Austausch untereinander und gutes regionales Bio-Essen.

Passender Rückzugsort

Als Seminarort nutzen sie das historische Gut Wittmoldt, auf einer Halbinsel mit direktem Zugang zum Kleinen Plöner See gelegen. Hier unterstützt die schöne Umgebung dabei, Ruhe und Erholung zu tanken, ein wichtiger Aspekt, dem hektischen und lauten Alltag etwas entgegenzusetzen. Spaziergänge in der Natur sind dort ebenso möglich wie ein Sprung in den See; im Winter auch für die, die Eisbaden mögen. Aufwärmen kann man sich später am Kaminfeuer.

Sichere Begleitung

Andrea vorm Walde und Maren von Bülow sind nicht nur Coaches, sondern auch staatlich geprüfte Heilpraktikerinnen und therapeutisch ausgebildet. In ihren Praxen in Hamburg-Ottensen und Hamburg-Eimsbüttel arbeiten sie nicht nur mit psychisch erkrankten Menschen sondern häufig auch innerhalb der Burnout-Prophylaxe, in Trauerfällen oder mit Menschen, die schlichtweg von Lebensumständen wie Jobverlust, Trennungen oder einfach Überforderung betroffen sind. Maren von Bülow ist zudem Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin.

Alle Infos:

Frohen Herzens durch dein Leben

Resilienz-Retreat

14. – 16. Februar 2025

3 Tage Workshop-Programm inkl. Einzelsessions

Gemeinsames Frühstück, leichter Lunch, Kaffee & Kuchen, 3-Gänge-Abendessen weitestgehend aus eigenem Anbau und in Bio-Qualität

Wasser, Tee & Kaffee satt

Insgesamt 8 Doppel- und 2 Einzelzimmer stehen im Gutshaus und im nahegelegenen Backhaus zur Verfügung. Bedingt durch den historisch erhaltenen Bau liegen die Bäder auf dem jeweiligen Flur. Die Doppelzimmer sind, sofern noch verfügbar, gegen Aufschlag auch als Einzelzimmer buchbar.

Retreat inkl. Workbook: 490 EUR

bis 15. Dezember Early Bird: 450 EUR

Freund:innen-Rabatt: 10 %

Verpflegung & Unterkunft:

Als Tagesgast ohne Übernachtung: 122 EUR

Mit Übernachtung im DZ (bei Doppelbelegung): 202 EUR

Mit Übernachtung im EZ: 252 EUR

www.andreavormwalde.de

www.marenvonbuelow.de

www.gut-wittmoldt.de

Anmeldung: zuversicht@andreavormwalde.de / 0177-4005064

Interview-Anfragen: andrea@andreavormwalde.de / 0177-4005064

