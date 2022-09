Mit Yoga zu mehr Gelassenheit…

Meditation und Yoga sind bekannte Methoden, um die eigene psychische und emotionale Widerstandskraft zu stärken und auch mit schwierigen und herausfordernden Situationen optimistischer umgehen zu können.

In diesen herausfordernden Zeiten ist eine starke Resilienz enorm wichtig! Wenn man sich ohnmächtig fühlt, die Gedanken oft ins Negative rutschen und Gefühle wie Wut oder Angst uns das Leben schwer machen, schafft es ein resilienter Mensch immer wieder leichter den Fokus auf das Schöne im Leben zu richten.

Resilienz durch Yoga

Yoga kann uns helfen, die eigene Resilienz zu stärken. Durch die meditative und bewusste Ausrichtung beim Yoga wird die innere Achtsamkeit geschult. Das Gedankenchaos, in dem wir tagtäglich feststecken, kommt langsam zur Ruhe und macht Platz für die Stille. Während der Yogapraxis bist Du ganz präsent und begleitest jede Übung mit Deiner Aufmerksamkeit.

Besonders durch eine regelmäßige Praxis kann so die eigene Resilienz gestärkt und eine entspanntere Gelassenheit erfahren werden.

Und natürlich kannst Du gleichzeitig auch von weiteren positiven Effekten profitieren, die eine regelmäßige Yogapraxis auf Deinen Körper hat: Da bei den Yogaübungen viel mit Dehnung gearbeitet wird, macht es den Körper wesentlich flexibler und beweglicher. Je nach Schwierigkeitsstufe spricht es auch die Ausdauer an.

In der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal ist das spezielle Tripada Yoga® Konzept extra auf die Bedürfnisse moderner westlicher Menschen ausgerichtet, für Yoga in der Gesundheitsförderung. Die Gesundheitskurse sind alle von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V zertifiziert und werden entsprechend gefördert. Mit 3 verschiedenen Schwierigkeitsstufen ist sicher für jeden ein passender Einstieg gewährleistet.

Eine regelmäßige Yogapraxis kann ein wahrer Schatz für die eigene Gesundheit sein. Jetzt informieren unter www.tripada-wuppertal.de

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

