Resilienzexpertin Prof. Dr. Heller zertifiziert neue Resilienzberaterinnen

Stein bei Nürnberg, 3. August 2023. Mit der praktischen Prüfung endete im Juli die diesjährige Ausbildung für Resilienzberater:innen in der Akademie Prof. Dr. Heller. Vier der fünf Prüflinge bestanden die Zertifizierung, zwei mit Auszeichnung.

Die im Rahmen der schriftlichen Prüfung konzipierten Trainings- und Coachingsequenzen wurden in der praktischen Prüfung souverän in Einzel- und Gruppenarbeiten durchgeführt. Dieses Jahr kamen unter anderem zum Einsatz eine System- und Strukturaufstellung, das Thema „Umgang mit Unerwartetem“, das Zürcher Ressourcenmodell und der „Pädagogische Doppeldecker“. An jede 30minütige Sequenz schloss sich ein ausführliches, konstruktives Feedback zu den persönlichen Wirkungsmitteln, der Struktur, zur Mediennutzung und zum Umgang mit den Teilnehmer:innen an.

Die frisch zertifizierten Resilienzberater:innen werden ihre neu erworbenen Kompetenzen zur Resilienzförderung unter anderem als Supervisorin, als Coach und in der Ausbildung für Referendar:innen in Schulen mit sonderpädagogischer Förderung einsetzen.

„Die Zusammenarbeit der Gruppe im letzten Jahr war vertrauensvoll und auch für mich immer wieder inspirierend“, bedankt sich Prof. Dr. Jutta Heller. „Ich wünsche allen viel Erfolg und Freude auf ihrem weiteren Weg als Zertifizierte Resilienzberaterinnen.“

Seit 2015 bietet Resilienzexpertin Prof. Dr. Jutta Heller die rund 10-monatige Weiterbildung an, in neben ihrer Praxiserfahrung als Beraterin und Trainerin auch das didaktische Wissen aus ihrer Hochschul-Tätigkeit einfließt. In vier je 3-tägigen Modulen setzen sich die Teilnehmer:innen mit den Resilienzfaktoren für Individuen, Teams und Unternehmen auseinander und erlernen Methoden und Vorgehensweisen für Coaching, Training und Organisationsentwicklung in der Rolle als Resilienzberater:in. Das moderne Blended-Learning-Konzept verbindet Online-Trainings, Präsenzveranstaltungen und eine enge Begleitung per Online-Lernplattform zwischen den Modulen. Die optionale Zertifizierung erfolgt in Form einer schriftlichen und praktischen Prüfung.

Um eine intensive Arbeitsatmosphäre und eine optimale Lernbegleitung gewährleisten zu können, ist die Kleingruppe auf maximal 12 Teilnehmer:innen beschränkt. Der nächste Ausbildungsjahrgang startet Ende September 2023 mit dem Modul „Individuelle Resilienz“. Für die letzten freien Plätze gilt bei einer Anmeldung bis 31. August ein Sommerrabatt in Höhe von 5 Prozent.

Über Prof. Dr. Jutta Heller | Nach über 30 Jahren als Beraterin, Trainerin, Rednerin und Autorin zählt Prof. Dr. Jutta Heller zu den führenden Expert:innen für individuelle und organisationale Resilienz. Sie begleitet Unternehmen, Führungskräfte und Teams bei der Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen, unterstützt mit Resilienz-Coachings die „Stehauf-Qualitäten“, hält Vorträge und leitet die Zertifikats-Ausbildung „Resilienzberatung“. Die promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin studierte Politikwissenschaft und Erwachsenenbildung und war neben ihrer selbständigen Beratertätigkeit über zehn Jahre Professorin für Training & Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management, u.a. als Dekanin und Prodekanin.

