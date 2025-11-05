Retreats für Expats: Yoga & Meditation in Deutschland

Entschleunigung, Achtsamkeit und bewusste Auszeit – englischsprachige Retreats mit Yoga, Meditation & Natur für Expats und internationale Gäste.

Hessisch Lichtenau, Oktober 2025

Immer mehr internationale Gäste und Expats in Deutschland suchen nach Rückzugsorten, um dem hektischen Alltag zu entfliehen und Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das Gaia Retreat House, idyllisch gelegen im Naturpark Meißner-Kaufunger Wald in Hessen, bietet genau diesen Raum: englischsprachige Yoga- und Meditationsretreats in einem liebevoll gestalteten Boutique-Retreat-Zentrum – offen, herzlich und zutiefst inspirierend.

„Wir möchten besonders internationale Gäste, Expats, digitale Nomaden und englischsprachige Menschen in Deutschland ansprechen, die einen Ort der Ruhe und des inneren Wachstums suchen“, sagen die Gründer Anat und Eran. Gaia Retreat House ist mehr als nur ein Rückzugsort – es ist ein achtsamer Begegnungsraum, der auf eine ganzheitliche Erfahrung ausgerichtet ist.

Was erwartet die Teilnehmer?

– Tägliche Yoga- und Meditationssessions (in englischer Sprache)

– Vollwertige, pflanzliche Ernährung (vegan/vegetarisch)

– Gemütliche Einzel- und Doppelzimmer mit Naturblick

– Nutzung der privaten Sauna

– Wanderungen & Stillezeiten im umliegenden Wald

– Internationale Gruppen mit herzlicher Atmosphäre

– Ein professionell ausgestatteter Seminarraum mit Waldblick

Ein Ort der Transformation

– Das Gaia Retreat House zieht nicht nur Yogalehrer:innen und Meditationsleiter:innen an, sondern auch Heilpraktiker:innen, Coaches und kreative Gruppen. Der Fokus liegt auf achtsamer Gemeinschaft, Selbstentwicklung und tiefem Eintauchen in die eigene Praxis – alles auf Englisch, mitten in Deutschland.

Für wen sind die Retreats geeignet?

– Expats und internationale Fachkräfte in Deutschland

– Englischsprachige Yoga- und Meditationspraktizierende

– Menschen mit Interesse an Achtsamkeit, Natur und bewusster Ernährung

– Berufstätige, die Entschleunigung und Selbstfürsorge suchen

Retreats finden regelmäßig statt und sind sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Alle Termine, Programme und Buchungsoptionen sind unter www.gaiaretreathouse.com

einsehbar.

Kontakt für Presse & Kooperationen:

Eran & Anat

Gaia Retreat House

Hessisch Lichtenau (bei Kassel)

eraneisen@hotmail.com

www.gaiaretreathouse.com

Gaia Retreat House ist ein etabliertes Seminar- und Retreatzentrum im Werra-Meißner-Kreis, Hessen, das seit über 25 Jahren Gruppen beherbergt. Mit einem ausgezeichneten Ruf in der Branche bietet es eine warme, familiäre Atmosphäre für Coaching-Seminare, Yoga-Ausbildungen, Bildungsprogramme und Wellness-Retreats. Der lichtdurchflutete Seminarraum, die gemütlichen Unterkünfte und die vegetarische oder vegane Verpflegung machen es zum idealen Ort für Lernen, Entspannung und persönliche Entwicklung inmitten der Natur.

